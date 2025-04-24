Илья Кирш: В каждом из матчей будем грызться за свои очки

Не всегда получается, поэтому иногда происходят такие провалы, как в мартовском матче с московским «Динамо», когда нас разгромили 4:0. Сложно сказать, почему так произошло. Наверно, из-за индивидуальных ошибок в обороне — где-то недоиграли, недобежали. Может быть, с этим связан такой разгром. Хотя вроде бы настраивались на этот матч, готовились к нему, но такие огрехи в обороне недопустимы. Но такие игры встряхивают команду и показывают, что мы можем как бороться со всеми подряд, так и жестко отлетать от кого-то. Поэтому недонастроя на оставшиеся матчи быть не должно. Если продолжим играть, как тогда с «Динамо», то шансов остаться в РПЛ у нас будет мало. И хорошо, что мы прибавили после того разгрома. Команда правильно восприняла то поражение и воспряла после этого.