Сметанин: «Вся Москва, да и вся Россия будут болеть за “Динамо” в матче с “Зенитом”

Многие мечтают о смене чемпиона и размышляют в духе «кто угодно, только не “Зенит”. Год назад, например, много раз слышал от болельщиков “Спартака” и других команд: болеем за “Динамо”, лишь бы не “Зенит” стал первым. А сейчас “Динамо” едва ли не последняя серьезная преграда на пути “Зенита” к золоту, дальше у них соперники послабее. “Спартаку” и ЦСКА — как и “Краснодару”, конечно — очень выгодно, чтобы “Зенит” оступился.