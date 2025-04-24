Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — ЦСКА

Помазун недавно перешёл из ЦСКА, но он же принадлежит «Спартаку». Если Илья выйдет с первых минут, для него этот матч будет принципиальным, у него будет своеобразный настрой. Однако это не повлияет на игру. На этом отрезке чемпионата все игроки испытывают психологическое давление«, — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.