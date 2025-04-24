Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-игрок «Зенита» Хави Гарсия сообщил, что не сыграет в матче легенд на столетие клуба

Бывший футболист Зенита Хави Гарсия заявил, что не сыграет в матче легенд сине-бело-голубых, который будет приурочен к столетию санкт-петербургского клуба.

Источник: Чемпионат.com

Информация о его возможном участии в выставочной игре появлялась в СМИ.

«Я не буду принимать участия в матче легенд “Зенита” в Санкт-Петербурге», — сказал Хави Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее своё участие в мероприятии подтвердил бывший полузащитник «Зенита» Данни, который выступал за клуб с 2008 по 2017 год. О своём участии в матче также сообщили бывший капитан сине-бело-голубых Доменико Кришито, голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин и экс-футболист петербуржцев Радек Ширл.