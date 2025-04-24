Экс-игрок «Зенита» Хави Гарсия сообщил, что не сыграет в матче легенд на столетие клуба

Ранее своё участие в мероприятии подтвердил бывший полузащитник «Зенита» Данни, который выступал за клуб с 2008 по 2017 год. О своём участии в матче также сообщили бывший капитан сине-бело-голубых Доменико Кришито, голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин и экс-футболист петербуржцев Радек Ширл.