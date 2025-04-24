«Я за свою карьеру столько голов забил». Александр Мостовой сравнил себя с Эсекьелем Барко

«Да, он играет по-умному. Где-то по мысли мы похожи. Но знаете, в чём ещё разница? Всегда говорю, что я за свою карьеру столько голов забил, играя на этой позиции. Барко, наверное, и половину не забьёт. Все думают, это так просто. А ты когда смотришь, как карьеру заканчиваешь, а у тебя 200 голов на высшем уровне. Но Барко — хороший футболист», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.