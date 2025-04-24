Семак: участие Мантуана и Эраковича в игре с «Динамо» зависит от их формы

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что вопрос об участии футболистов клуба Густаво Мантуана и Страхини Эраковича в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» зависит от состояния игроков.
Ранее Эракович и Мантуан пропустили матч 25-го тура чемпионата России против подмосковных «Химок» (1:0), который прошел 20 апреля. В 26-м туре подопечные Семака на выезде сыграют против «Динамо», встреча состоится 26 апреля.
«Ребята чувствуют себя лучше, сегодня будут тренироваться, и мы решим по поводу их участия в нашей игре исходя из их состояния. Особых новостей нет, есть микроповреждения, которые ребята лечат под наблюдением врачей. Надеюсь, что никакого форс-мажора не будет, и в принципе все смогут принять участие в той или иной степени в этом матче», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
«Все в рабочем состоянии, подготовка идет как обычно. Готовимся, тренируемся. Надеюсь, в хорошем состоянии подойдем к матчу против “Динамо”. Против нас все выходят с особым настроем. Мы — команда, которая является чемпионом последних лет, естественно, особый настрой всегда присутствует. А что касается “Динамо”, то это очень крепкая, хорошая команда, которая играет в атакующий футбол, очень много забивает, дома играет очень хорошо. Я думаю, что нас ждет интересный матч. Посмотрим, как он будет складываться. По крайней мере надеюсь, что мы будем максимально к нему готовы», — добавил Семак.
«Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка за 25 туров. «Динамо» располагается на пятой строчке с 46 очками.