Семак: участие Мантуана и Эраковича в игре с «Динамо» зависит от их формы

«Все в рабочем состоянии, подготовка идет как обычно. Готовимся, тренируемся. Надеюсь, в хорошем состоянии подойдем к матчу против “Динамо”. Против нас все выходят с особым настроем. Мы — команда, которая является чемпионом последних лет, естественно, особый настрой всегда присутствует. А что касается “Динамо”, то это очень крепкая, хорошая команда, которая играет в атакующий футбол, очень много забивает, дома играет очень хорошо. Я думаю, что нас ждет интересный матч. Посмотрим, как он будет складываться. По крайней мере надеюсь, что мы будем максимально к нему готовы», — добавил Семак.