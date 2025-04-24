Глушаков считает интересным противостояние Барко против Кисляка в матче «Спартак» — ЦСКА

«Фаворита тяжело назвать в таком дерби, понятно, что на стадионе будут больше болеть за “Спартак”, чтобы команда выиграла, — сказал Глушаков. — Наверное, будет определенная накачка от журналистов, перед матчем все будет красиво. Здесь психология больше сыграет роль, главное, чтобы многие не перегорели перед таким матчем. Это игра за шесть очков, ЦСКА нужна победа для того, чтобы попасть в тройку, а “Спартаку” для борьбы за чемпионство нужно выиграть во всех матчах. Преимущество “Спартака” — домашние стены. Как в матче с “Зенитом”, когда была отличная атмосфера, наверное, это и во многом повлияло на результат».