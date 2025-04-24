Глушаков считает интересным противостояние Барко против Кисляка в матче «Спартак» — ЦСКА

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Одним из самых интересных противостояний в матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) будет дуэль полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка и аргентинского полузащитника столичного «Спартака» Эсекьеля Барко. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России 2017 года в составе «Спартака» Денис Глушаков.
Игра пройдет 26 апреля на «Лукойл-Арене» и начнется в 19:30 мск. Ранее ТАСС сообщал, что на матч «Спартак» — ЦСКА были проданы все билеты.
«Фаворита тяжело назвать в таком дерби, понятно, что на стадионе будут больше болеть за “Спартак”, чтобы команда выиграла, — сказал Глушаков. — Наверное, будет определенная накачка от журналистов, перед матчем все будет красиво. Здесь психология больше сыграет роль, главное, чтобы многие не перегорели перед таким матчем. Это игра за шесть очков, ЦСКА нужна победа для того, чтобы попасть в тройку, а “Спартаку” для борьбы за чемпионство нужно выиграть во всех матчах. Преимущество “Спартака” — домашние стены. Как в матче с “Зенитом”, когда была отличная атмосфера, наверное, это и во многом повлияло на результат».
«Какое противостояние в матче интересно? Я думаю, что не нужно сравнивать Миралема Пьянича и Эсекьеля Барко, потому что аргентинец посильнее будет в любом случае. У ЦСКА играет Кисляк, я думаю, что он больше в опорной зоне, интересно будет посмотреть на его противостояние с Барко. “Спартаку” нужно просто выходить и выигрывать во всех матчах для чемпионства, а то много очков потеряли там, где не нужно было. Безусловно, на матчи уровня “Спартак” — ЦСКА команды не нужно настраивать, это противостояние двух великих клубов с большой историей. Надеюсь, команды покажут хороший футбол», — добавил Глушаков.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 25 матчах. ЦСКА с 48 очками располагается на четвертой позиции.