«Сильная команда». Защитник «Зенита» Нино оценил «Динамо» перед очным матчем

Встреча состоится в субботу, 26 апреля, в Москве. Бразилец оценил предстоящего соперника сине-бело-голубых.
«Динамо» отлично играет не только дома, но и на выезде. Это слаженная и сильная команда, которая хорошо обороняется, хорошо атакует, поэтому мы должны постоянно держать в голове, что для нас важно сохранить концентрацию«, — приводит слова Нино официальный сайт “Зенита”.
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 46 очков за 25 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 53 очка. На первом месте находится «Краснодар» (55).