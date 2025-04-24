«Сильная команда». Защитник «Зенита» Нино оценил «Динамо» перед очным матчем

«Динамо» отлично играет не только дома, но и на выезде. Это слаженная и сильная команда, которая хорошо обороняется, хорошо атакует, поэтому мы должны постоянно держать в голове, что для нас важно сохранить концентрацию«, — приводит слова Нино официальный сайт “Зенита”.