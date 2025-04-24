«Все очки на вес золота». Нино высказался о результатах «Зенита»

— Я думаю, что это абсолютно нормально. Понятно, что не каждый матч выигрывается с крупным счетом. Самое важное для нас — надежно играть в обороне, уверенно атаковать, побеждать, набирать очки. В конце концов на финише будет понятно, что все очки на вес золота. А разница забитых и пропущенных мячей не имеет такого большого значения. Поэтому для нас самое важное — играть уверенно, играть сильнее с каждым следующим матчем, проявлять себя все ярче и лучше и всей командой добиваться побед, — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».