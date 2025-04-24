«Спартак» нашел нового лидера, в которого не верил Станкович. Он один может спасти чемпионство

Удивительно, если в дерби против ЦСКА на поле вернется Денисов. Станкович намного раньше мог заменить его на Зобнина, но не проявил тренерской гибкости. Хотя в европейском футболе ветеранов часто раскрывают на новых позициях: Швайнштайгера в «Баварии» перевели с фланга в центр, а Милнера в «Ливерпуле» на фланг защиты. Зобнину 31 год: он проиграл конкуренцию в центре полузащиты, но может пережить вторую молодость на новой позиции. Ведь трудно представить хоть один компонент, в котором Денисов сейчас сильнее Зобнина.