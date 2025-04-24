«Спартак» нашел нового лидера, в которого не верил Станкович. Он один может спасти чемпионство

Весной «Спартак» в плохой форме: потерял уже 8 очков в РПЛ и стал аутсайдером чемпионской гонки. Фанаты красно-белых винят в поражениях правого защитника Даниила Денисова, который давно ошибается, но этой весной — особенно много.
В матче с «Рубином» Денисов привез первый пропущенный гол — ошибся на седьмой минуте в передаче у своей штрафной. В итоге «Рубин» быстро забил второй и выиграл матч со счетом 2:1.
В матче с «Динамо Махачкала» Денисов снова заставил «Спартак» отыгрываться: на 10-й минуте срезал мяч в свои ворота — красно-белые проиграли 1:2. По сути Денисов лишил «Спартак» шести очков этой весной — привезя необязательные голы в начале матчей.
Станкович упорно верит в Денисова, будто у защитника нет альтернативы. Хотя в запасе есть Хлусевич, который, очевидно, не нравится Станковичу и совсем не выходит на поле. А еще — универсал Зобнин, который играл правого защитника до этого. Но Станкович упрямо верил в Денисова, вспомнив про Зобнина лишь в последних матчах, когда Денисов выпал из обоймы.
Этот сезон — худший в карьере Зобнина в «Спартаке»: он провел всего 11 матчей (612 минут) и впервые плотно сел в запас. Это удивляет, ведь в конце прошлого сезона он расцвел при Слишковиче и показал, что по-прежнему полезен. Однако конкурировать в центре полузащиты Зобнину трудно — в этом сезоне он уступает Барко и Мартинсу. А найти новую позицию качественному и опытному футболисту Станкович не смог.
Если заглянуть в прошлое, то Василий Уткин еще в 2019-м предполагал, что Зобнину не подходит роль центрального полузащитника. Вместо этого предложил ставить его на фланг обороны: там Зобнина периодически использовали Каррера, Тедеско и даже Абаскаль. При этом не только в схеме с тремя центральными защитниками, но и при игре четверкой.
«Рискну сказать, что у Зобнина неправильно определено амплуа. Все те качества, которыми он наделен, и с учетом тех, которыми он не обладает, — это набор достоинств для очень хорошего крайнего защитника. Выносливость и скорость, его очень трудно обыграть».
В октябре 2020-го Зобнин признался, что готов играть в защите, но хочет вернуться в центр. Ведь именно там играл в сборной Черчесова:
«Всем понятна ситуация, что сейчас ищется правый защитник. Как только придет игрок на эту позицию, я вернусь в полузащиту. Я жду правого защитника в “Спартаке”. Потому что, когда приезжаешь в сборную, бывает нужно немного времени, чтобы перестроиться. Для меня это проблема».
В марте 2024-го Зобнин смягчился: сыграл правого защитника против «Зенита» (0:0) и признался, что готов выходить на этой позиции и дальше: «Главное, что играю, а на какой позиции — неважно. Для футболиста главное, чтобы он играл, а перестроиться для меня лично не проблема».
Несмотря на это, Станкович за сезон ни разу не попробовал Зобнина на проблемной позиции. Впервые выпустил вместо Денисова в перерыве матча с махачкалинским «Динамо»: Зобнин сразу зацементировал правый фланг и разогнал опасные атаки. «Спартак» проиграл, но Зобнин заслужил лучшую оценку из всех защитников «Спартака» (7.3, по данным портала WhoScored).
Следующий матч Денисов пропустил из-за дисквалификации — Зобнин провел 90 минут против «Акрона». Играл неплохо, подключался в атаку, снова заслужив высокую оценку (7.1, по данным портала WhoScored).
Удивительно, если в дерби против ЦСКА на поле вернется Денисов. Станкович намного раньше мог заменить его на Зобнина, но не проявил тренерской гибкости. Хотя в европейском футболе ветеранов часто раскрывают на новых позициях: Швайнштайгера в «Баварии» перевели с фланга в центр, а Милнера в «Ливерпуле» на фланг защиты. Зобнину 31 год: он проиграл конкуренцию в центре полузащиты, но может пережить вторую молодость на новой позиции. Ведь трудно представить хоть один компонент, в котором Денисов сейчас сильнее Зобнина.
Как и Зобнин, он играл в центре полузащиты — уже во взрослом футболе перейдя на фланг защиты. Поэтому все слабые стороны Зобнина, как защитника, есть и у Денисова, а вот сильных у Романа намного больше. Он по всем компонентам лучше Денисова — пока это игроки разного класса. Денисова хвалят за хорошие вертикальные передачи, но Зобнин все равно полезнее в атаке — умеет врываться в штрафную, обострять и делать тонкие пасы.
Зобнин признавался, что может сыграть на любой позиции, кроме центрфорварда. И это отличный вариант для «Спартака» на фланг обороны — если бы Станкович раньше пришел к нему, возможно, не потерял бы важнейшие очки весной. И это не все голевые ошибки Денисова в этом сезоне — достаточно вспомнить гол Тюкавина в сентябре 2024-го. «Спартак» уверенно побеждал, но из-за ошибки Денисова в концовке упустил два очка, которые сейчас повлияли бы на чемпионскую гонку.
Денис Лебеденко