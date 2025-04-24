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Быстров пожаловался, что «Спартак» отказывается продавать ему билеты на матчи

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров пожаловался, что московский клуб отказывает ему в продаже билетов на матчи.

Источник: РИА "Новости"

В шоу «Родной футбол» у Быстрова спросили, не собирается ли он на столичное дерби «Спартак» — ЦСКА, которое состоится в ближайшую субботу, 26 апреля, в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги.

«Меня “Спартак” не зовет. Еще ни разу билетов не было. Я пару раз пытался даже купить. Говорят: “Володь, извини, билеты закончились, лож больше нет, ничего нет вообще, никаких билетов. Можешь в фанатский сектор пойти…” Туда могут дать!» — сказал Быстров, к которому негативно относятся многие болельщики и «Спартака», и «Зенита».

Быстров играл за «Спартак» с 2005 по 2009 год, провел за красно-белых 138 матчей, забил 18 голов и сделал 26 ассистов (статистика по Transfermarkt).