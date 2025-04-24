Быстров пожаловался, что «Спартак» отказывается продавать ему билеты на матчи

«Меня “Спартак” не зовет. Еще ни разу билетов не было. Я пару раз пытался даже купить. Говорят: “Володь, извини, билеты закончились, лож больше нет, ничего нет вообще, никаких билетов. Можешь в фанатский сектор пойти…” Туда могут дать!» — сказал Быстров, к которому негативно относятся многие болельщики и «Спартака», и «Зенита».