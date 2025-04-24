Жёсткие выезды «Краснодара» с «Зенитом», ключевое дерби «Спартак» — ЦСКА. Интриги тура РПЛ

Что ожидать от «Зенита», тоже не совсем понятно. С «Краснодаром» команда показала себя во всей красе и по-чемпионски вырвала разгромную победу. Но дальше в конце матча охраняла минимальное преимущество над бастующими «Химками»: катала мяч и отбивалась, хотя соперник тренировался всего пару дней. Какая же версия петербуржцев предстанет в субботу? С учётом важности игры, вероятнее, сильная. Если вспомнить предыдущий выезд петербуржцев в Москву, во многом исход зависит и от решений Сергея Семака. Со «Спартаком» через левый фланг атаковал Кассьерра. Получилось, мягко говоря, неудачно. Пойдёт ли теперь тренер чемпионов на эксперименты? Нужно учитывать и возможное отсутствие Мантуана с Эраковичем. Не выйдет же справа в защите Педро, как было ранее. Уровень соперника совсем другой.