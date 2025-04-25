«Химки» отожгли: оказывается, они в топ-4 РПЛ по посещаемости! Показали альтернативную статистику

«Руководство нашего футбола должно императивно ввести норму, что клубы, которые не набирают 50 процентов посещаемости, не получают лицензию. Понимаю, что это жестоко. Но извините, нужно работать с болельщиками. У вас есть шикарные стадионы, а вы не можете организовать работу с фанатами. Билеты стоят копеечные деньги, как поход в кино. Не вижу проблем, чтобы провести работу. Некоторые команды не справляются с работой с болельщиками. Лига обязана принять решения, чтобы клубы были заинтересованы в высокой посещаемости. Пустые трибуны не украшают наш чемпионат, ТВ-картинку», — сказал Черданцев «Матч ТВ».