Дерби в Тушине — матч двух лучших команд второго круга. Кто из друзей-сербов останется в чемпионской гонке?

С другой стороны, кажется, что именно большие матчи Станковичу на этом этапе в целом удаются. Да, сначала красно-белые два раза подряд поплыли в играх против «Локо» и «Краснодара», но потом перестроились и разнесли обоих соперников практически зеркально, а еще были победы над ЦСКА и в ответном матче против «Зенита». Единственной командой из топ-6, которую «Спартак» Станковича пока не обыграл, становится «Динамо». Но давайте признаемся, что в первом круге и эта победа была очень близка.