«Зенит» может остановить только «Динамо». Одна проблема — бело-голубые разучились играть с лидерами

Эти факты говорят скорее о том, что команде Лички не хватает какой-то малости. Это добротный коллектив, который имеет чуть ли не лучший результат по матчам с клубами нижней восьмерки. И лидерам постоянно навязывает борьбу, но отсутствие этой самой «малости» уже становится системой. Если с соперниками попроще хватает игры в удовольствие, голого класса и мастерства, то против претендентов на золото нужны сверхусилия, включение волевых качеств, нацеленность на результат. Есть ощущение, что этого «Динамо» немного не достает.