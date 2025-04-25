Футбольный клуб Галицкого получит от Ozon до ₽1,8 млрд

Таким образом, «Краснодар» стал единственным клубом в РПЛ, отдавшим нейминг стадиона компании, которая не имеет к нему никакого отношения. При этом владельцам клубов названия арен передаются довольно часто. Например, ЛУКОЙЛ забрендировал домашний стадион своего клуба «Спартак». Похожие отношения у «Динамо» и ВТБ, у ЦСКА и ВЭБа, у РЖД и «Локомотива» — во всех случая арены носят названия корпораций. Стадион, на котором играет «Зенит», принадлежит городу, но находится в концессии у клуба и забрендирован «Газпромом», который, в свою очередь, является владельцем чемпиона России.