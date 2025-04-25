Футбольный клуб Галицкого получит от Ozon до ₽1,8 млрд

Стоимость контракта футбольного клуба «Краснодар» и маркетплейса Ozon в год составит до ₽450 млн или до ₽1,8 млрд за четыре года, сообщили «РБК Спорт» источники, знакомые с ходом сделки.
Собеседник на рынке спортивного маркетинга сообщил, что стоимость контракта составляет ₽430−450 млн в год, отметив, что с учетом брендирования арены и лидерских позиций «Краснодара» компания получила действительно выгодный пакет рекламных опций.
Таким образом, «Краснодар» стал единственным клубом в РПЛ, отдавшим нейминг стадиона компании, которая не имеет к нему никакого отношения. При этом владельцам клубов названия арен передаются довольно часто. Например, ЛУКОЙЛ забрендировал домашний стадион своего клуба «Спартак». Похожие отношения у «Динамо» и ВТБ, у ЦСКА и ВЭБа, у РЖД и «Локомотива» — во всех случая арены носят названия корпораций. Стадион, на котором играет «Зенит», принадлежит городу, но находится в концессии у клуба и забрендирован «Газпромом», который, в свою очередь, является владельцем чемпиона России.
«РБК Спорт» обратился за комментариями в Ozon и «Краснодар».
На прошлой неделе Ozon подписал спонсорский контракт с «Краснодаром» до июня 2029 года. По нему нейминг домашней арены клуба отойдет маркетплейсу. Кроме того, логотип компании появится на игровой форме основной команды в следующем сезоне РПЛ Совместно с клубом компания также будет поддерживать развитие детского спорта в регионе и физическую реабилитацию детей с ограниченными возможностями.
В нынешнем сезоне «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очка после 25 туров.
Футбольный клуб «Краснодар» был основан Сергеем Галицким в феврале 2008 года. За это время команда неоднократно становилась призером чемпионата России, а также играла в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда боролось за чемпионство до последнего тура, но уступил титул «Зениту».
Стадион «Краснодара», вмещающий 35 179 зрителей, был открыт в декабре 2016 года. Стоимость строительства арены превысила ₽20 млрд, говорил Галицкий в интервью телеканалу «Россия 24» в 2016 году.