Газзаев рассказал, в чем ЦСКА лучше «Спартака» перед матчем в РПЛ

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА после рестарта Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) более сбалансированы в плане игры и результатов, чем московский «Спартак». Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.
26 апреля «Спартак» и ЦСКА сыграют на «Лукойл-Арене» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча начнется в 19:30 мск. Ранее ТАСС сообщал, что на матч были проданы все билеты.
«Матчи “Спартак” — ЦСКА всегда являются настоящим дерби, — сказал Газзаев. — Сейчас команды находятся в лидирующей группе, они реально претендуют на победу в РПЛ. Осталось пять туров, кто пройдет их безупречно, тот и выиграет чемпионат. Обе команды находятся сейчас в очень хорошем состоянии, особенно ЦСКА во второй части чемпионата показывает хорошие результаты и качество игры. Но мне кажется, что по силам обе команды равны, будет интересный матч, ведь и ЦСКА, и “Спартак” будут стремиться к победе, ничья им ничего не даст».
«Я думаю, что преимущество ЦСКА в том, что после рестарта команда показывает хорошее качество игры, к этому же прибавим результаты, команда сбалансирована. Также у ЦСКА очень уверенно выглядит оборона. Хотелось бы, чтобы в атаке были более креативные футболисты. У “Спартака” же лучше дела в атаке, чем у ЦСКА», — добавил Газзаев.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 25 матчах. ЦСКА с 48 очками располагается на четвертой строчке.