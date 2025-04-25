Газзаев рассказал, в чем ЦСКА лучше «Спартака» перед матчем в РПЛ

«Матчи “Спартак” — ЦСКА всегда являются настоящим дерби, — сказал Газзаев. — Сейчас команды находятся в лидирующей группе, они реально претендуют на победу в РПЛ. Осталось пять туров, кто пройдет их безупречно, тот и выиграет чемпионат. Обе команды находятся сейчас в очень хорошем состоянии, особенно ЦСКА во второй части чемпионата показывает хорошие результаты и качество игры. Но мне кажется, что по силам обе команды равны, будет интересный матч, ведь и ЦСКА, и “Спартак” будут стремиться к победе, ничья им ничего не даст».