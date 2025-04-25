Полузащитник «Зенита» Саша Зделар заявил, что РПЛ входит в топ-5 лиг Европы

— Ну, Франция хорошая лига, Италия очень хорошая. Но во Франции только «ПСЖ», а все остальные клубы… Если сравнивать, сколько хороших команд в России, во Франции, конечно, можно ещё выделить «Марсель», «Лион», «Монако», а все остальные находятся далеко позади, — приводит слова Зделара в интервью Legalbet.