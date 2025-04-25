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Полузащитник «Зенита» Саша Зделар заявил, что РПЛ входит в топ-5 лиг Европы

Бывший хавбек ЦСКА, а ныне футболист санкт-петербургского «Зенита» Саша Зделар считает, что Российская Премьер-Лига входит в пятёрку лучших чемпионатов Европы.

Источник: Чемпионат.com

— РПЛ в топ-5 лучших лиг в Европе.

— В рейтинге УЕФА на первом месте сейчас Англия. Потом идут Испания, Германия, Италия и Франция.

— Ну, Франция хорошая лига, Италия очень хорошая. Но во Франции только «ПСЖ», а все остальные клубы… Если сравнивать, сколько хороших команд в России, во Франции, конечно, можно ещё выделить «Марсель», «Лион», «Монако», а все остальные находятся далеко позади, — приводит слова Зделара в интервью Legalbet.

Санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, на его счету 53 очка. Лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков после 25 сыгранных матчей. На третьем месте находится московский «Спартак» (50 очков). Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз за последние шесть лет.