У «Динамо» — новый герой. Абсолютная феерия весной!

Похоже, смысла менять решение предшественников уже у Лички действительно не было. Гладышев был солидным игроком ротации, готовым в любой момент усилить игру. Самого футболиста эта роль тоже полностью устраивала. Однако едва ли он ожидал, что в первом сезоне при Марцеле его ждёт такое резкое сокращение игрового времени. Всего 14 матчей, при том что не было травм или чего-то подобного. Так что разговоры летом 2024-го об аренде действительно были логичными. Но тут в публичное пространство вышел сам Личка и заявил, что Ярослав в новом сезоне ему нужен. Так что «Крылья Советов», конечно, заслуживают уважения, однако там он не окажется. И тренер оказался прав.