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Червиченко: любая ошибка Помазуна в матче с ЦСКА будет расценена как предательство

Бывший президент московского Спартака Андрей Червиченко заявил, что любая ошибка голкипера красно-белых Ильи Помазуна в матче 26-го тура с ЦСКА будет расценена как предательство.

Источник: Чемпионат.com

Помазун ранее выступал за армейцев. Игра «Спартак» — ЦСКА состоится 26 апреля.

«Если Помазун выйдет в старте в матче с ЦСКА, будет испытывать сильное давление — он только перешёл из армейского клуба. На спартаковских трибунах хватает сектантов. Мне кажется, Илья будет максимально стараться защищать ворота, но любая непреднамеренная ошибка будет расценена как предательство или игра в пользу ЦСКА. На Помазуне будет лежать большой груз ответственности», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.