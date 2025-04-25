Червиченко: любая ошибка Помазуна в матче с ЦСКА будет расценена как предательство

«Если Помазун выйдет в старте в матче с ЦСКА, будет испытывать сильное давление — он только перешёл из армейского клуба. На спартаковских трибунах хватает сектантов. Мне кажется, Илья будет максимально стараться защищать ворота, но любая непреднамеренная ошибка будет расценена как предательство или игра в пользу ЦСКА. На Помазуне будет лежать большой груз ответственности», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.