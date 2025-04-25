Сбежавшего из России Норманна обязали выплатить «Ростову» более 3 млн евро

«Обжалуемое решение оставлено в силе частично, но размер причитающейся компенсации должен быть изменен. Судейская коллегия считает, что у игрока не было достаточных оснований для расторжения контракта с “Ростовом”. Большинство членов комиссии считают, что футболист и “Аль-Раед” должны вместе и порознь выплатить “Ростову” компенсацию в размере 3 026 954,32 евро плюс проценты в размере 5% годовых с 4 августа 2023 года до даты выплаты», — говорится в заявлении CAS.