Сбежавшего из России Норманна обязали выплатить «Ростову» более 3 млн евро

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал норвежского полузащитника Матиаса Норманна и его нынешний клуб «Аль-Раед» из Саудовской Аравии выплатить футбольному клубу «Ростов» более 3 миллионов евро компенсации плюс 5% годовых за нарушение условий контракта без уважительных причин, сообщается на официальном сайте организации.
Ранее сообщалось, что «Ростов» должен получить от Норманна компенсацию в размере 2,9 миллиона евро по решению трибунала Международной федерации футбола (ФИФА). Отмечалось, что «Аль-Раед» несет солидарную ответственность за данную выплату.
«Обжалуемое решение оставлено в силе частично, но размер причитающейся компенсации должен быть изменен. Судейская коллегия считает, что у игрока не было достаточных оснований для расторжения контракта с “Ростовом”. Большинство членов комиссии считают, что футболист и “Аль-Раед” должны вместе и порознь выплатить “Ростову” компенсацию в размере 3 026 954,32 евро плюс проценты в размере 5% годовых с 4 августа 2023 года до даты выплаты», — говорится в заявлении CAS.
Отмечается, что коллегия отклонила просьбу о наложении спортивных санкций на Норманна и его нынешний клуб.
Норманн выступал в РПЛ с 2019 года, тогда он перешел в «Ростов» из английского «Брайтона». Летом 2022 года норвежец был арендован московским «Динамо». В августе 2023 года генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что Норманн покинул Россию из-за беспилотников со стороны Украины. Футболист подписал контракт с «Аль-Раедом».