«Спартак» чаще всего фолил за последние семь туров РПЛ, «Зенит» — реже всех

Так, красно-белые нарушили правила 125 раз. Сине-бело-голубые — 81 раз. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.
По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков по итогам 25 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак». Красно-белые набрали 50 очков.
В матче 26-го тура РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 мск.