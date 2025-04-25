Иван Сергеев: Семак поздравил меня с рекордом, в «Зените» у меня осталось много друзей

«Семак поздравил меня с рекордом. Ещё из “Зенита” мне написал Дима Чистяков. Он также поздравил меня с рекордом и пожелал, чтобы я продолжал забивать. И чтобы команда набирала очки. С ним я очень близко общаюсь.



Я не расстроился. У меня нет никаких обид на “Зенит”. Я выходил на поле и делал свою работу. Но это футбольная работа, так что я двигаюсь дальше. А в “Зените” у меня осталось много друзей», — сказал Сергеев в эфире «Матч Премьер».