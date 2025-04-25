Защитник махачкалинского «Динамо» пропустит матч с «Краснодаром»

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков пропустит матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» из-за удаления в матче 25-го тура с «Оренбургом», сообщил журналистам глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
«Оренбург» 19 апреля дома обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1. В компенсированное время матча Алибеков получил красную карточку после игры рукой.
«Махачкалинское “Динамо” оспаривало удаление Алибекова. Экспертно-судейская комиссия признала решение судьи верным. Он пропустит сегодняшний матч с “Краснодаром”, — заявил Григорьянц.
Матч 26-го тура между махачкалинским «Динамо» и «Краснодаром» пройдет в пятницу в Каспийске, начало — 19:30 мск.