КДК РФС условно дисквалифицировал Сакича за нарушение исполнения наказания

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) увеличил дисквалификацию тренера московского «Спартака» Ненада Сакича по итогам матча 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«КДК РФС решил, что Сакич нарушил условия исполнения спортивной санкции, и увеличил ему дисквалификацию на один матч условно. Также оштрафован “Спартак” на 150 тыс. рублей, испытательный срок Сакичу до конца сезона. Он отбыл дисквалификацию. Если будет удаление, то матч условный прибавится к реальному», — сказал Григорьянц.
«В добавленное ко второму тайму время после забитого гола Сакич попал в трансляцию с устройством, похожим на техническое средство связи, “Спартак” сообщил, что Сакич посредством рации общался с видеоаналитиком команды. Сакич подтвердил. КДК РФС заключил, что Сакич посредством радиосвязи дважды говорил фамилию Манфреда Угальде, когда он ее говорил, слово “офсайд” не звучало. КДК РФС посчитал, что Сакич использовал связь для общения с лицами, участвующими в матче, а это запрещено дисквалифицированным лицам», — добавил он.
Ранее ТАСС сообщал, что 19 апреля «Спартак» на выезде обыграл «Акрон» со счетом 3:2. В телетрансляцию матча попал момент, когда перед пенальти в ворота «Акрона» в добавленное ко второму тайму время дисквалифицированный помощник главного тренера «Спартака» Сакич пообщался с отстраненным наставником красно-белых Деяном Станковичем, после чего дал указания по рации. Обязанности главного тренера «Спартака» на этом матче исполнял Вадим.
Романов. По дисциплинарному регламенту дисквалифицированное лицо клуба не имеет права общаться с лицами, которые находятся в технической зоне.
Сакич был удален за споры с арбитрами в матче 24-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2). Станкович из-за перебора желтых карточек пропускал встречу с «Акроном».