КДК РФС условно дисквалифицировал Сакича за нарушение исполнения наказания

«В добавленное ко второму тайму время после забитого гола Сакич попал в трансляцию с устройством, похожим на техническое средство связи, “Спартак” сообщил, что Сакич посредством рации общался с видеоаналитиком команды. Сакич подтвердил. КДК РФС заключил, что Сакич посредством радиосвязи дважды говорил фамилию Манфреда Угальде, когда он ее говорил, слово “офсайд” не звучало. КДК РФС посчитал, что Сакич использовал связь для общения с лицами, участвующими в матче, а это запрещено дисквалифицированным лицам», — добавил он.