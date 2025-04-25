Александр Кержаков полагает, что «Зенит» победит «Динамо» в матче РПЛ

«Я думаю, что матч будет очень тяжёлым, но я лично отдаю предпочтение “Зениту”, что команда добьётся тяжёлой победы. Сложно сказать, как именно “Зенит” начнёт. Нужно брать во внимание футбол, который пропагандирует “Динамо”, а это игра в атаке, быстрая доставка мяча на нападающих. Но “Динамо”, наверное, не совсем хорошо играет без мяча, команде будет сложно, если “Зенит” возьмёт мяч на контроль. Вряд ли и “Зенит” с первых минут будет прессинговать и атаковать активно, но сложно предугадать», — приводит слова Кержакова ТАСС.