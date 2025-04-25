Промах Сперцяна едва не привел к катастрофе. Но лидерство «Краснодару» сохранил невероятный Агкацев!

А ведь это был не самый очевидный момент для взятия ворот. Уж точно не такой острый, как в добавленное к первому тайму время, когда Глушков вылетел из-под Черникова на передачу Мрезига. Агкацев сыграл надежно, по сейвам сравнявшись с Магомедовым, который чуть раньше исправил собственный просчет и не дал забить Кордобе. А вот Батчи ему шансов не оставил, и тут следует предъявить претензии пропустившему заброс себе за спину Шумахову, после чего вырвавшийся на свободное пространство Батчи на исполнение покатил мяч под дальнюю штангу. Но, опять же, запаса прочности с учетом момента Глушкова у «быков» не чувствовалось.