Факт дня: Агкацев взял 5 из 6 пенальти в РПЛ. 83,3% отраженных!

«Готовимся к каждой серии, разбираем, анализируем, сегодняшний матч не был исключением. Рад, что удалось отбить два удара. Первый — предполагал, потому что Тюкавин большинство ударов наносит в этот угол. А Смолов ждал мое движение, я остался в центре, поэтому, наверное, он немного растерялся», — анализировал Агкацев после победы над «Динамо» в серии пенальти.