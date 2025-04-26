Факт дня: Агкацев взял 5 из 6 пенальти в РПЛ. 83,3% отраженных!

«Краснодар» выиграл у махачкалинского «Динамо» (3:2) благодаря чемпионскому (?) сэйву Станислава Агкацева.
Вратарь «Краснодара» спас ценой травмы — отразил третий пенальти в сезоне!
Агкацев первым взял пенальти Калинского. Не справился лишь с ударом Веры
В ноябре 2024-го Агкацев взял пенальти от Мирлинда Даку и оставил «Краснодар» в игре против «Рубина» (могли гореть 0:2 уже к перерыву). Албанец пробил в нижний угол, и Станислав отбил мяч рукой. Александр Черников потом сравнял. Агкацев помог забрать хотя бы ничью 1:1. «У меня был план, и я его придерживался», — рецепт сэйва прост.
В марте Станислав отразил удар Николая Калинского с точки. Тогда «Краснодар» громил «Пари НН» 3:0, Агкацев на 94-й минуте не позволил даже размочить. Два сэйва из последних трех — в добавленное время.
В Нижнем Новгороде Агкацев остановил главного спеца по пенальти. До матча с «Краснодаром» Калинский реализовал 12 пенальти подряд в РПЛ. Больше любит левый от себя угол (семь ударов из 12 — туда), но Агкацеву пробил вправо — и вратарь «Краснодара» первым в РПЛ отразил удар Николая с точки.
Агкацев поражает хладнокровностью: так заряжает партнеров и берет пенальти. С учетом молодежки Станислав взял уже девять пенальти из 21. Это 42,8% отраженных одиннадцатиметровых — шикарные цифры. В РПЛ вообще пять сэйвов с шести ударов — фантастика! В чемпионате Агкацев пропустил только от Лукаса Веры из «Химок» (2:2, не угадал с углом).
Агкацев следит за манерой пенальтистов. Ориентируется не только на статистику
Вратари по-разному готовятся к пенальти: некоторые наносят основные варианты на бутылку, другие используют чуйку. Агкацев тщательно изучает основные углы бьющих, но ориентируется не только на статистику, а еще на манеру оппонента в конкретный момент. Например, против использующих паузы Федора Смолова и Артема Дзюбы Агкацев ждал до последнего и забирал слабые растерянные удары.
«Готовимся к каждой серии, разбираем, анализируем, сегодняшний матч не был исключением. Рад, что удалось отбить два удара. Первый — предполагал, потому что Тюкавин большинство ударов наносит в этот угол. А Смолов ждал мое движение, я остался в центре, поэтому, наверное, он немного растерялся», — анализировал Агкацев после победы над «Динамо» в серии пенальти.
Тренер вратарей Савченко дополнил: «Мы ищем закономерности по разбегу, статистике, выбранным углам. Некоторые бьют по вратарю. Но можно что-то почувствовать, даже если есть план».
С махачкалинским «Динамо» план снова сработал. Пока главный сэйв в карьере Агкацева.
Автор: Илья Панаев
Хасанби Биджиев
Мурад Мусаев
Джавад Хоссейннеджад
(Гамид Агаларов)
25′
Кирилл Зинович
86′
Дэвид Мозес Кобнан
(Джон Кордоба)
6′
Жоау Батчи
(Кевин Ленини)
45′
Эдуард Сперцян
65′
Гамид Агаларов
90+11′
Эдуард Сперцян
79′
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
88′
22
Мохамед Аззи
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
25
Гамид Агаларов
4
Идар Шумахов
87′
53
Шамиль Гаджиев
77
Темиркан Сундуков
79′
14
Абакар Акаев
10
Джавад Хоссейннеджад
68′
21
Абдулпаша Джабраилов
16
Уссем Мрезиг
79′
19
Кирилл Зинович
47
Никита Глушков
62′
68′
28
Сердер Сердеров
1
Станислав Агкацев
80′
3
Тормена
4
Диего Коста
34′
80′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
9
Джон Кордоба
39′
98
Сергей Петров
13′
46′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
83′
8
Данила Козлов
11
Жоау Батчи
83′
31
Фернанду да Силва Кайо
53
Александр Черников
75′
88
Никита Кривцов
90
Дэвид Мозес Кобнан
46′
7
Виктор Са
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
1
18
Фолы
25
1
Офсайды
1
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти