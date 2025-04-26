Мусаев: «Я не хочу упоминать слово “чемпионство”, четыре игры осталось»

— Нет, конечно. Я не хочу говорить об этом и упоминать слово «чемпионство», — приводит пресс-служба клуба слова Мусаева. Четыре игры осталось. Сегодня чуть-чуть сыграли ниже своих возможностей. Возможно, это связано с логистикой. Мы прилетели в Махачкалу не за два дня, как до этого, а за один день.