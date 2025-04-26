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Мусаев: «Я не хочу упоминать слово “чемпионство”, четыре игры осталось»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над махачкалинским «Динамо» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ отказался говорить про возможное чемпионство своей команды.

Источник: РИА "Новости"

— У вас есть ощущение, что это уже чемпионский фарт?

— Нет, конечно. Я не хочу говорить об этом и упоминать слово «чемпионство», — приводит пресс-служба клуба слова Мусаева. Четыре игры осталось. Сегодня чуть-чуть сыграли ниже своих возможностей. Возможно, это связано с логистикой. Мы прилетели в Махачкалу не за два дня, как до этого, а за один день.

Но все равно дорога заняла семь часов, четыре с половиной часа в автобусе, пока в аэропорту час со Ставрополя до Махачкала, это тяжело и вообще это тоже сказывается, логистика очень тяжелая, ее нельзя недооценивать, но ребята молодцы, проявили характер, мы понимали, что выиграть можем только на характере и это сделали.

«Краснодар» набрал 58 очков и на 5 очков опережает «Зенит», занимающий вторую строчку. Однако у сине-бело-голубых есть одна игра в запасе.

Динамо Мх
2:3
Первый тайм: 1:2
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
25.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Мурад Мусаев
Голы
Динамо Мх
Джавад Хоссейннеджад
(Гамид Агаларов)
25′
Кирилл Зинович
86′
Краснодар
Дэвид Мозес Кобнан
(Джон Кордоба)
6′
Жоау Батчи
(Кевин Ленини)
45′
Эдуард Сперцян
65′
Нереализованные пенальти
Динамо Мх
Гамид Агаларов
90+11′
Краснодар
Эдуард Сперцян
79′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
88′
22
Мохамед Аззи
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
25
Гамид Агаларов
4
Идар Шумахов
87′
53
Шамиль Гаджиев
77
Темиркан Сундуков
79′
14
Абакар Акаев
10
Джавад Хоссейннеджад
68′
21
Абдулпаша Джабраилов
16
Уссем Мрезиг
79′
19
Кирилл Зинович
47
Никита Глушков
62′
68′
28
Сердер Сердеров
Краснодар
1
Станислав Агкацев
80′
3
Тормена
4
Диего Коста
34′
80′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
9
Джон Кордоба
39′
98
Сергей Петров
13′
46′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
83′
8
Данила Козлов
11
Жоау Батчи
83′
31
Фернанду да Силва Кайо
53
Александр Черников
75′
88
Никита Кривцов
90
Дэвид Мозес Кобнан
46′
7
Виктор Са
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
1
18
Фолы
25
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти