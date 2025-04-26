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«Чемпионское везение». Аршавин оценил победу «Краснодара» над махачкалинским «Динамо»

Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин прокомментировал непростую победу лидера чемпионской гонки «Краснодара» в выездном матче 26-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:2).

Источник: Чемпионат.com

«Нельзя сказать, что “Краснодар” сел и плохо играл, испугавшись. Наоборот. Козлов, Кривцов и Кордоба создавали впереди борьбу, зарабатывали штрафные. Просто глобальное стечение обстоятельств. Кайо чуть не привёз. Для “Краснодара”, мне кажется, лучше выиграть так, чем если бы Сперцян сделал 4:1. Кажется, что это было чемпионское везение. Вот такие матчи в концовке делают чемпионом», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 78-й минуте матча «Динамо» Мх — «Краснодар» полузащитник гостей Эдуард Сперцян не реализовал пенальти при счёте 3:1 в пользу «быков». Через минуту чёрно-зелёные остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки защитника Диего Косты, на 86-й минуте пропустили второй гол, а в добавленное время получили пенальти в свои ворота за попадание мяча в руку защитника Кайо. Удар Гамида Агаларова на 90+11-й минуте отразил голкипер Станислав Агкацев.

Динамо Мх
2:3
Первый тайм: 1:2
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
25.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Мурад Мусаев
Голы
Динамо Мх
Джавад Хоссейннеджад
(Гамид Агаларов)
25′
Кирилл Зинович
86′
Краснодар
Дэвид Мозес Кобнан
(Джон Кордоба)
6′
Жоау Батчи
(Кевин Ленини)
45′
Эдуард Сперцян
65′
Нереализованные пенальти
Динамо Мх
Гамид Агаларов
90+11′
Краснодар
Эдуард Сперцян
79′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
88′
22
Мохамед Аззи
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
25
Гамид Агаларов
4
Идар Шумахов
87′
53
Шамиль Гаджиев
77
Темиркан Сундуков
79′
14
Абакар Акаев
10
Джавад Хоссейннеджад
68′
21
Абдулпаша Джабраилов
16
Уссем Мрезиг
79′
19
Кирилл Зинович
47
Никита Глушков
62′
68′
28
Сердер Сердеров
Краснодар
1
Станислав Агкацев
80′
3
Тормена
4
Диего Коста
34′
80′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
9
Джон Кордоба
39′
98
Сергей Петров
13′
46′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
83′
8
Данила Козлов
11
Жоау Батчи
83′
31
Фернанду да Силва Кайо
53
Александр Черников
75′
88
Никита Кривцов
90
Дэвид Мозес Кобнан
46′
7
Виктор Са
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
1
18
Фолы
25
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти