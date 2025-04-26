«Чемпионское везение». Аршавин оценил победу «Краснодара» над махачкалинским «Динамо»

«Нельзя сказать, что “Краснодар” сел и плохо играл, испугавшись. Наоборот. Козлов, Кривцов и Кордоба создавали впереди борьбу, зарабатывали штрафные. Просто глобальное стечение обстоятельств. Кайо чуть не привёз. Для “Краснодара”, мне кажется, лучше выиграть так, чем если бы Сперцян сделал 4:1. Кажется, что это было чемпионское везение. Вот такие матчи в концовке делают чемпионом», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».