«Чемпионское везение». Аршавин оценил победу «Краснодара» над махачкалинским «Динамо»

«Нельзя сказать, что “Краснодар” сел и плохо играл, испугавшись. Наоборот. Козлов, Кривцов и Кордоба создавали впереди борьбу, зарабатывали штрафные. Просто глобальное стечение обстоятельств. Кайо чуть не привёз. Для “Краснодара”, мне кажется, лучше выиграть так, чем если бы Сперцян сделал 4:1. Кажется, что это было чемпионское везение. Вот такие матчи в концовке делают чемпионом», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
На 78-й минуте матча «Динамо» Мх — «Краснодар» полузащитник гостей Эдуард Сперцян не реализовал пенальти при счёте 3:1 в пользу «быков». Через минуту чёрно-зелёные остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки защитника Диего Косты, на 86-й минуте пропустили второй гол, а в добавленное время получили пенальти в свои ворота за попадание мяча в руку защитника Кайо. Удар Гамида Агаларова на 90+11-й минуте отразил голкипер Станислав Агкацев.
Хасанби Биджиев
Мурад Мусаев
Джавад Хоссейннеджад
(Гамид Агаларов)
25′
Кирилл Зинович
86′
Дэвид Мозес Кобнан
(Джон Кордоба)
6′
Жоау Батчи
(Кевин Ленини)
45′
Эдуард Сперцян
65′
Гамид Агаларов
90+11′
Эдуард Сперцян
79′
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
88′
22
Мохамед Аззи
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
25
Гамид Агаларов
4
Идар Шумахов
87′
53
Шамиль Гаджиев
77
Темиркан Сундуков
79′
14
Абакар Акаев
10
Джавад Хоссейннеджад
68′
21
Абдулпаша Джабраилов
16
Уссем Мрезиг
79′
19
Кирилл Зинович
47
Никита Глушков
62′
68′
28
Сердер Сердеров
1
Станислав Агкацев
80′
3
Тормена
4
Диего Коста
34′
80′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
9
Джон Кордоба
39′
98
Сергей Петров
13′
46′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
83′
8
Данила Козлов
11
Жоау Батчи
83′
31
Фернанду да Силва Кайо
53
Александр Черников
75′
88
Никита Кривцов
90
Дэвид Мозес Кобнан
46′
7
Виктор Са
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
1
18
Фолы
25
1
Офсайды
1
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти