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«Динамо» — «Зенит»: Бителло и Глушенков в старте, Нгамале и Соболев в запасе

Стали известны составы «Динамо» и «Зенита» на матч 26-го тура чемпионата России.

Источник: Чемпионат.com

«Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Касерес, Фомин, Глебов, Карраскаль, Чавес, Бителло, Гладышев.

Запасные: Лещук, Расулов, Даса, Макаров, Кутицкий, Александров, Окишор, Лаксальт, Боков, Нгамале.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Глушенков, Кассьерра, Педро.

Запасные: Кержаков, Адамов, Горшков, Дркушич, Алип, Мимович, Ерохин, Ахметов, Мостовой, Зделар, Соболев, Лусиано.

Матч пройдет в Москве и начнется в 14:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.