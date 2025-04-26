«Динамо» — «Зенит»: Бителло и Глушенков в старте, Нгамале и Соболев в запасе

«Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Касерес, Фомин, Глебов, Карраскаль, Чавес, Бителло, Гладышев.
Запасные: Лещук, Расулов, Даса, Макаров, Кутицкий, Александров, Окишор, Лаксальт, Боков, Нгамале.
«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Глушенков, Кассьерра, Педро.
Запасные: Кержаков, Адамов, Горшков, Дркушич, Алип, Мимович, Ерохин, Ахметов, Мостовой, Зделар, Соболев, Лусиано.
Матч пройдет в Москве и начнется в 14:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.