Семак объяснил, почему в старте на матч с «Динамо» выйдет Кассьерра, а не Лусиано

«Эракович и Мантуан чувствуют себя нормально. Кто‑то меньше тренировался, кто‑то больше. У нас Лусиано по микротравме тренировался меньше, чем остальные. Именно поэтому в старте выйдет Кассьерра. Думаю, что “Динамо” любит обороняться в среднем блоке, контратаковать. Судя по составу, у них больше расчёт на быстрые атаки», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».