«Худшего расклада удалось избежать». Агент рассказал, сыграет ли Агкацев в следующем матче

«С вероятностью 99% Стас примет участие в следующей игре. У него вывих, худшего расклада удалось избежать. Можно сказать, повезло. Стас, с высокой вероятностью, будет в строю. Конкуренты могут не радоваться.
Могут ли возникнуть осложнения? Все нормально, это рабочий момент, для вратаря частая история», — сказал Арчегов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
Агкацев повредил палец на руке, отбивая пенальти от форварда «Динамо» Гамида Агаларова в концовке игры.
Следующий матч «Краснодар» проведет 3 мая против «Рубина».
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
25.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Мурад Мусаев
Голы
Динамо Мх
Джавад Хоссейннеджад
(Гамид Агаларов)
25′
Кирилл Зинович
86′
Краснодар
Дэвид Мозес Кобнан
(Джон Кордоба)
6′
Жоау Батчи
(Кевин Ленини)
45′
Эдуард Сперцян
65′
Нереализованные пенальти
Динамо Мх
Гамид Агаларов
90+11′
Краснодар
Эдуард Сперцян
79′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
88′
22
Мохамед Аззи
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
25
Гамид Агаларов
4
Идар Шумахов
87′
53
Шамиль Гаджиев
77
Темиркан Сундуков
79′
14
Абакар Акаев
10
Джавад Хоссейннеджад
68′
21
Абдулпаша Джабраилов
16
Уссем Мрезиг
79′
19
Кирилл Зинович
47
Никита Глушков
62′
68′
28
Сердер Сердеров
Краснодар
1
Станислав Агкацев
80′
3
Тормена
4
Диего Коста
34′
80′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
9
Джон Кордоба
39′
98
Сергей Петров
13′
46′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
83′
8
Данила Козлов
11
Жоау Батчи
83′
31
Фернанду да Силва Кайо
53
Александр Черников
75′
88
Никита Кривцов
90
Дэвид Мозес Кобнан
46′
7
Виктор Са
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
1
18
Фолы
25
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти