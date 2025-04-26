«Худшего расклада удалось избежать». Агент рассказал, сыграет ли Агкацев в следующем матче

«С вероятностью 99% Стас примет участие в следующей игре. У него вывих, худшего расклада удалось избежать. Можно сказать, повезло. Стас, с высокой вероятностью, будет в строю. Конкуренты могут не радоваться.



Могут ли возникнуть осложнения? Все нормально, это рабочий момент, для вратаря частая история», — сказал Арчегов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.