«Ростов» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

После 25 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 44 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.