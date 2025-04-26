«Пари НН» обыграл «Ахмат», Медведев дважды отразил перебитый пенальти на 90+14-й минуте

После 26 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав также 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.