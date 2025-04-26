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«Пари НН» обыграл «Ахмат», Медведев дважды отразил перебитый пенальти на 90+14-й минуте

Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат».

Источник: РИА "Новости"

Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). «Пари НН» обыграл «Ахмат» со счётом 1:0.

На 45+7-й минуте полузащитник «Пари НН» Хуан Боселли реализовал 11-метровый удар.

На 90+14-й минуте вратарь хозяев Никита Медведев дважды отразил пенальти.

После 26 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав также 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.

Пари Нижний Новгород
1:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
26.04.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород
Главные тренеры
Виктор Гончаренко
Сергей Ташуев
Голы
Пари Нижний Новгород
Хуан Мануэль Боселли
45+7′
Нереализованные пенальти
Ахмат
Надер Гандри
90+13′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
86
Илья Агапов
60′
8
Мамаду Майга
42′
19
Никита Ермаков
10
Александр Трошечкин
31′
68′
7
Владислав Карапузов
90+8′
15
Александр Эктов
90′
23
Хуан Камило Кастильо
9
Тьяго Весино
65′
68′
27
Вячеслав Грулев
20
Хуан Мануэль Боселли
90+3′
90′
99
Станислав Магкеев
Ахмат
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
75
Надер Гандри
12′
95
Арсен Адамов
10
Лечи Садулаев
77
Георгий Мелкадзе
84′
4
Турпал-Али Ибишев
77′
2
Александр Жиров
7
Бернард Бериша
46′
14
Амин Талаль
11
Силва Лима Исмаэл
17′
86′
9
Родриго Руис Диас
18
Владислав Камилов
71′
24
Заим Диванович
28
Даниил Зорин
46′
20
Максим Самородов
Статистика
6
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
8
22
Фолы
10
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти