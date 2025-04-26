«Пари НН» обыграл «Ахмат», Медведев дважды отразил перебитый пенальти на 90+14-й минуте

Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). «Пари НН» обыграл «Ахмат» со счётом 1:0.
На 45+7-й минуте полузащитник «Пари НН» Хуан Боселли реализовал 11-метровый удар.
На 90+14-й минуте вратарь хозяев Никита Медведев дважды отразил пенальти.
После 26 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав также 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.
Виктор Гончаренко
Сергей Ташуев
Хуан Мануэль Боселли
45+7′
Надер Гандри
90+13′
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
86
Илья Агапов
60′
8
Мамаду Майга
42′
19
Никита Ермаков
10
Александр Трошечкин
31′
68′
7
Владислав Карапузов
90+8′
15
Александр Эктов
90′
23
Хуан Камило Кастильо
9
Тьяго Весино
65′
68′
27
Вячеслав Грулев
20
Хуан Мануэль Боселли
90+3′
90′
99
Станислав Магкеев
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
75
Надер Гандри
12′
95
Арсен Адамов
10
Лечи Садулаев
77
Георгий Мелкадзе
84′
4
Турпал-Али Ибишев
77′
2
Александр Жиров
7
Бернард Бериша
46′
14
Амин Талаль
11
Силва Лима Исмаэл
17′
86′
9
Родриго Руис Диас
18
Владислав Камилов
71′
24
Заим Диванович
28
Даниил Зорин
46′
20
Максим Самородов
6
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
8
22
Фолы
10
0
Офсайды
1
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти