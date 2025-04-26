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Ничья «Зенита» в пользу «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА. «Динамо» отняло у Питера «золотые» очки?

Но и сами бело-голубые почти выбыли из медальной гонки.

Источник: Спорт-Экспресс

На финишной прямой и у «Динамо», и у «Зенита» не осталось пространства для маневра. Москвичам необходима была только победа для того, чтобы остаться в медальной гонке — перед бело-голубыми стоит задача попадания в тройку. А питерцам после пятничной победы «Краснодара» отступать было некуда в борьбе за чемпионство.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 26, 26.04.2025, 14:00
Динамо
1
Зенит
1

Вероятно, ответственность за результат придавила команды. Боязнь ошибки витала в воздухе, соперники действовали осторожно, из-за чего свободных зон практически не возникало.

Гости начали активнее, нагрузив свой правый фланг. Там звездный новичок Луис Энрике, освоившийся в РПЛ, вил веревки из Фернандеса. Номинальный центральный защитник занял место слева из-за болезни Скопинцева. В своей праймовой форме парагваец наверняка потягался бы с бразильцем, но последний матч в стартовом составе он провел в конце марта. Потом травма, восстановление и лишь три минуты в прошлом туре против «Рубина». Фернандес явно не в тонусе, так что Луис Энрике расправлялся с ним без проблем.

Так пришел и первый гол: обыгрыш от зенитовца, Глебов и Чавес бросились страховать партнера, из-за чего в штрафной свободным остался Мантуан. Первый удар отразил Лунев, с добиванием Глушенкова голкипер справился вместе с защитниками, а вот накрыть Педро оказалось уже некому — 0:1 на 18-й минуте.

Мощный старт «Зенита» принес плоды, гол выглядел логичным. Однако, поведя в счете, питерцы стали действовать слишком пассивно. Да, оборонялись строго, надежно, почти не давая шансов динамовцам, однако полный отказ от контригры выглядел чересчур рискованным. И не качеством, так количеством атак бело-голубые взяли свое в концовке тайма. На 41-й минуте Чавес слева навесил, а Гладышев здорово пробил головой — по недосягаемой для Латышонка траектории с отскоком от штанги — 1:1. Для 21-летнего полузащитника это уже восьмой балл по системе «гол плюс пас» весной (5+3), он снова обошел Сергеева по этому показателю и стал лучшим.

Начало второго тайма при довольно равной борьбе осталось за хозяевами, так что Сергей Семак к исходу часа решил что-то менять. Отдыхать отправились Глушенков, которому матч не удался (как, к слову, и другому лидеру — Венделу), и Педро, а дожимать «Динамо» — Мостовой и Лусиано. Аргентинец неожиданно остался в запасе после победного гола «Химкам», но объяснение простое — небольшие проблемы со здоровьем на неделе.

А вот у Лички роскоши таких качественных замен нет. Травмы Тюкавина, Маухуба, Майсторовича, болезнь Скопинцева сделали скамейку совсем короткой. Разве что от Нгамалё можно ждать усиления, но этого маловато. А вот замены Семака здорово освежили игру, десять минут гости снова мощно давили, и Луис Энрике вполне мог забивать — не стал бить в пустой угол, а простреливал, загубив момент.

Но мощного давления хватило на десять минут, динамовцы вновь перевели игру на чужую половину, а потом сделали свои перестановки — вместо подуставших Фернандеса и Фомина, имевших желтые карточки, вышли Кутицкий и Нгамалё.

Концовка пошла уже на встречных курсах — каждой команде нужна была победа. Много возможностей по все еще вязкой игре не ожидалось, но три в итоге возникло — голевых.

У «Динамо» героем, скажем, мог стать Гладышев. В предыдущем туре Ярослав сделал дубль в ворота «Рубина», здесь имел возможность повторить фокус, но дважды упустил свои моменты при выходах один на один.

«Зенит» ответил своим моментом у Ерохина — ветеран затянул с ударом и его успели накрыть.

«Динамо» почти потеряло шансы на медали. А «Зенит» сделал подарок конкурентам в борьбе за золото, не сумев одержать победу. Теперь отставание от «Краснодара» — четыре очка.

Автор: Константин Алексеев

Динамо
1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
26.04.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 19126 зрителей
Главные тренеры
Марцел Личка
Сергей Семак
Голы
Динамо
Ярослав Гладышев
(Луис Чавес)
41′
Зенит
Педро
18′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
6
Роберто Фернандес
67′
76′
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
47′
76′
13
Николя Муми Нгамале
Зенит
1
Евгений Латышонок
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
90+2′
11
Луис Энрике
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
88′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
88′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
60′
63′
17
Андрей Мостовой
24
Педро
63′
32
Лусиано Гонду
30
Матео Кассьерра
77′
7
Александр Соболев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
12
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
16
Фолы
12
0
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти