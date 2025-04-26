Ничья «Зенита» в пользу «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА. «Динамо» отняло у Питера «золотые» очки?

Мощный старт «Зенита» принес плоды, гол выглядел логичным. Однако, поведя в счете, питерцы стали действовать слишком пассивно. Да, оборонялись строго, надежно, почти не давая шансов динамовцам, однако полный отказ от контригры выглядел чересчур рискованным. И не качеством, так количеством атак бело-голубые взяли свое в концовке тайма. На 41-й минуте Чавес слева навесил, а Гладышев здорово пробил головой — по недосягаемой для Латышонка траектории с отскоком от штанги — 1:1. Для 21-летнего полузащитника это уже восьмой балл по системе «гол плюс пас» весной (5+3), он снова обошел Сергеева по этому показателю и стал лучшим.