Ничья «Зенита» в пользу «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА. «Динамо» отняло у Питера «золотые» очки?

На финишной прямой и у «Динамо», и у «Зенита» не осталось пространства для маневра. Москвичам необходима была только победа для того, чтобы остаться в медальной гонке — перед бело-голубыми стоит задача попадания в тройку. А питерцам после пятничной победы «Краснодара» отступать было некуда в борьбе за чемпионство.
Вероятно, ответственность за результат придавила команды. Боязнь ошибки витала в воздухе, соперники действовали осторожно, из-за чего свободных зон практически не возникало.
Гости начали активнее, нагрузив свой правый фланг. Там звездный новичок Луис Энрике, освоившийся в РПЛ, вил веревки из Фернандеса. Номинальный центральный защитник занял место слева из-за болезни Скопинцева. В своей праймовой форме парагваец наверняка потягался бы с бразильцем, но последний матч в стартовом составе он провел в конце марта. Потом травма, восстановление и лишь три минуты в прошлом туре против «Рубина». Фернандес явно не в тонусе, так что Луис Энрике расправлялся с ним без проблем.
Так пришел и первый гол: обыгрыш от зенитовца, Глебов и Чавес бросились страховать партнера, из-за чего в штрафной свободным остался Мантуан. Первый удар отразил Лунев, с добиванием Глушенкова голкипер справился вместе с защитниками, а вот накрыть Педро оказалось уже некому — 0:1 на 18-й минуте.
Мощный старт «Зенита» принес плоды, гол выглядел логичным. Однако, поведя в счете, питерцы стали действовать слишком пассивно. Да, оборонялись строго, надежно, почти не давая шансов динамовцам, однако полный отказ от контригры выглядел чересчур рискованным. И не качеством, так количеством атак бело-голубые взяли свое в концовке тайма. На 41-й минуте Чавес слева навесил, а Гладышев здорово пробил головой — по недосягаемой для Латышонка траектории с отскоком от штанги — 1:1. Для 21-летнего полузащитника это уже восьмой балл по системе «гол плюс пас» весной (5+3), он снова обошел Сергеева по этому показателю и стал лучшим.
Начало второго тайма при довольно равной борьбе осталось за хозяевами, так что Сергей Семак к исходу часа решил что-то менять. Отдыхать отправились Глушенков, которому матч не удался (как, к слову, и другому лидеру — Венделу), и Педро, а дожимать «Динамо» — Мостовой и Лусиано. Аргентинец неожиданно остался в запасе после победного гола «Химкам», но объяснение простое — небольшие проблемы со здоровьем на неделе.
А вот у Лички роскоши таких качественных замен нет. Травмы Тюкавина, Маухуба, Майсторовича, болезнь Скопинцева сделали скамейку совсем короткой. Разве что от Нгамалё можно ждать усиления, но этого маловато. А вот замены Семака здорово освежили игру, десять минут гости снова мощно давили, и Луис Энрике вполне мог забивать — не стал бить в пустой угол, а простреливал, загубив момент.
Но мощного давления хватило на десять минут, динамовцы вновь перевели игру на чужую половину, а потом сделали свои перестановки — вместо подуставших Фернандеса и Фомина, имевших желтые карточки, вышли Кутицкий и Нгамалё.
Концовка пошла уже на встречных курсах — каждой команде нужна была победа. Много возможностей по все еще вязкой игре не ожидалось, но три в итоге возникло — голевых.
У «Динамо» героем, скажем, мог стать Гладышев. В предыдущем туре Ярослав сделал дубль в ворота «Рубина», здесь имел возможность повторить фокус, но дважды упустил свои моменты при выходах один на один.
«Зенит» ответил своим моментом у Ерохина — ветеран затянул с ударом и его успели накрыть.
«Динамо» почти потеряло шансы на медали. А «Зенит» сделал подарок конкурентам в борьбе за золото, не сумев одержать победу. Теперь отставание от «Краснодара» — четыре очка.
Автор: Константин Алексеев
Марцел Личка
Сергей Семак
Ярослав Гладышев
(Луис Чавес)
41′
Педро
18′
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
6
Роберто Фернандес
67′
76′
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
47′
76′
13
Николя Муми Нгамале
1
Евгений Латышонок
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
90+2′
11
Луис Энрике
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
88′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
88′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
60′
63′
17
Андрей Мостовой
24
Педро
63′
32
Лусиано Гонду
30
Матео Кассьерра
77′
7
Александр Соболев
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
12
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
16
Фолы
12
0
Офсайды
4
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти