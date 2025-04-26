Семак — о ничьей с «Динамо»: «Справедливый, но неутешительный для нас результат»

После этого игра стала носить сумбурный характер. Не получалось создавать моменты, которые позволили бы нам рассчитывать на то, чтобы забить еще. В концовке попытались освежить игру в атаке, прежде всего и по движению, и по напору, как нам казалось. Но и у наших ворот было пару очень опасных контратак. Могли мы забить, могло забить «Динамо».