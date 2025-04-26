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Семак — о ничьей с «Динамо»: «Справедливый, но неутешительный для нас результат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против московского «Динамо» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

— Что касается самой игры, то до забитого мяча качество футбола было нормальным. Мы видели то, что хотели, то, что тренировали. После забитого мяча, к сожалению, мы слишком низко опустились, стали менее агрессивно встречать соперника, позволили ему забить мяч.

После этого игра стала носить сумбурный характер. Не получалось создавать моменты, которые позволили бы нам рассчитывать на то, чтобы забить еще. В концовке попытались освежить игру в атаке, прежде всего и по движению, и по напору, как нам казалось. Но и у наших ворот было пару очень опасных контратак. Могли мы забить, могло забить «Динамо».

В концовке была уже нервная игра, поэтому я думаю, что результат, наверное, справедлив. Но для нас это, конечно, неутешительный результат в той ситуации, в которой мы находимся.

Безусловно, многое и в любой команде, и в нашей в частности, зависит от игры лидеров. Когда есть общекомандная скорость, движение и принятие решений, прежде всего, правильное и быстрое, тогда игра смотрится поинтереснее. И сегодня этого не хватило, безусловно, — сказал Семак.

«Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место в таблице РПЛ. Лидер чемпионата «Краснодар» увеличил отрыв на 4 очка. «Динамо» с 47 очками — на 5-й строчке.

Динамо
1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
26.04.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 19126 зрителей
Главные тренеры
Марцел Личка
Сергей Семак
Голы
Динамо
Ярослав Гладышев
(Луис Чавес)
41′
Зенит
Педро
18′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
6
Роберто Фернандес
67′
76′
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
47′
76′
13
Николя Муми Нгамале
Зенит
1
Евгений Латышонок
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
90+2′
11
Луис Энрике
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
88′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
88′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
60′
63′
17
Андрей Мостовой
24
Педро
63′
32
Лусиано Гонду
30
Матео Кассьерра
77′
7
Александр Соболев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
12
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
16
Фолы
12
0
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти