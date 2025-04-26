Семак: «Глушенков не справился с задачей на игру? Абсолютно»

— Глушенков не справился с задачей на игру? Абсолютно. И тот же Вендел сегодня провел не лучший свой матч. Конечно, мы зависимы от лидеров — и от Максима, и от Вендела. Когда у кого-то из лидеров не получается провести матч на высоком для себя уровне, конечно, игра смотрится по-другому. Сегодня сложно было выделить кого-то, кто сыграл здорово, — сказал Семак.