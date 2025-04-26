Булыкин считает, что «Динамо» сделало подарок «Краснодару» в борьбе за чемпионство

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» сделало подарок «Краснодару» в борьбе за золотые медали Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), сыграв с петербургским «Зенитом» вничью в матче 26-го тура. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Дмитрий Булыкин.
В субботу «Динамо» дома сыграло вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. Ранее ТАСС сообщал, что футболисты «Краснодара» в гостях со счетом 3:2 обыграли махачкалинское «Динамо».
«Динамо» не хватило реализации моментов. А «Зениту» не хватило моментов и агрессии в этом матче. «Динамо» сделало подарок «Краснодару», сыграв вничью с «Зенитом», — сказал Булыкин.
«Эмоционально “Зениту”, наверное, было тяжелее, потому что они ведут борьбу [за чемпионство], и вчера “Краснодар” выиграл на последних минутах. Я думаю, что немного это расстроило футболистов петербургского клуба. Но, как я думаю, они не должны на это смотреть, они должны сами выигрывать матчи. И сегодня у них это не получилось, поэтому как они будут выходить из этой тяжелой ситуации — очень и очень интересно. Очень они себе усложнили борьбу за чемпионство», — добавил он.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками, отставая от «Краснодара» на 4 балла.