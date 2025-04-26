Булыкин считает, что «Динамо» сделало подарок «Краснодару» в борьбе за чемпионство

«Эмоционально “Зениту”, наверное, было тяжелее, потому что они ведут борьбу [за чемпионство], и вчера “Краснодар” выиграл на последних минутах. Я думаю, что немного это расстроило футболистов петербургского клуба. Но, как я думаю, они не должны на это смотреть, они должны сами выигрывать матчи. И сегодня у них это не получилось, поэтому как они будут выходить из этой тяжелой ситуации — очень и очень интересно. Очень они себе усложнили борьбу за чемпионство», — добавил он.