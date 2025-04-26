«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Локомотив» с 45 очками идет на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ростов» (37 очков) располагается на седьмой позиции. В следующем туре московская команда 3 мая примет «Оренбург», а ростовчане днем позднее сыграют на выезде с подмосковными «Химками».