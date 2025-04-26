«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в выездном матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Ростове-на-Дону, закончилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Кирилл Щетинин (25-я минута). В московской команде с пенальти отличился Алексей Батраков (75).
«Локомотив» с 45 очками идет на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ростов» (37 очков) располагается на седьмой позиции. В следующем туре московская команда 3 мая примет «Оренбург», а ростовчане днем позднее сыграют на выезде с подмосковными «Химками».
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
26.04.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 16046 зрителей
Главные тренеры
Джонатан Альба
Михаил Галактионов
Голы
Ростов
Кирилл Щетинин
23′
Локомотив
Алексей Батраков
75′
Составы команд
Ростов
71
Даниил Одоевский
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
67
Герман Игнатов
10
Кирилл Щетинин
58
Даниил Шанталий
60′
7
Роналдо
79′
27
Николай Комличенко
11
Алексей Сутормин
79′
87
Андрей Лангович
18
Константин Кучаев
83′
8
Алексей Миронов
19
Хорен Байрамян
79′
91
Антон Шамонин
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
5
Жерзино Ньямси
45
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
27
Вадим Раков
59
Егор Погостнов
82′
77
Илья Самошников
46′
71
Наир Тикнизян
9
Сергей Пиняев
46′
93
Артем Карпукас
83
Алексей Батраков
88′
24
Максим Ненахов
10
Дмитрий Воробьев
63′
99
Тимур Сулейманов
90
Данила Годяев
46′
8
Владислав Сарвели
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
8
Фолы
16
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти