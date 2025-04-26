«Спартак» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 48 очков за 25 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков.