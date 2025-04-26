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«Спартак» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Сегодня, 26 апреля, в Москве на Лукойл Арене пройдёт матч 26-го тура РПЛ, в котором столичный Спартак сыграет дерби с ЦСКА.

Источник: Чемпионат.com

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Умяров, Пруцев, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

ЦСКА: Акинфеев, Абдулкадыров, Мойзес, Виллиан, Обляков, Кисляк, Гайич, Файзуллаев, Пьянич, Гуарирапа, Койта.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 48 очков за 25 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков.