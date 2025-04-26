«Локо» провёл чудовищный тайм против «Ростова». Но помог «косяк» Одоевского

Хозяева забрали контроль над мячом и происходящим на поле и без раскачки стали угрожать воротам соперника. На первых минутах не всегда везло: опасность была рядом, однако не трансформировалась в классные удары или передачи. То не хватало мастерства, то иногда — удачи. На 22-й минуте мяч наконец-то дошёл до Комличенко после прострела, но из выгодной позиции нападающий умудрился слишком коряво по нему попасть. Это уже был апофеоз всех попыток. Несмотря на преимущество, в последней трети не удавалось создать себе шанс.