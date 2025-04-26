«Локо» провёл чудовищный тайм против «Ростова». Но помог «косяк» Одоевского

Если хочешь расстроить «Локомотив», покажи им их результаты. Весной — всего две победы: тяжёлая над «Динамо» и напряжённая — над «Пари НН». Это совсем не график команды, которая борется за чемпионство. Хотя в руководстве ещё до недавнего времени утверждали, что команда остаётся в гонке за золото. Однако когда пропускаешь пять от «Крыльев» и проигрываешь «Рубину», объективно, трудно на что-то претендовать.
Ещё «Локо» окружает проклятие гостевых матчей: в последний раз команда выигрывала в РПЛ на чужом поле в сентябре — у того же «Нижнего». С того момента — поражения и ничейные результаты. Впрочем, у их будущего соперника «Ростова» тоже есть мрачное пятно в статистике — ни одной победы дома после возобновления сезона: два поражения и ничья. Так что кто-то один был обязан исправить тенденцию.
И когда мы увидели стартовые составы, то, казалось, выбор фаворита очевиден. У «Ростова» на поле не было Голенкова, Мохеби, Комарова, Сако, Мелёхина, Ланговича, Ятимова — не все они безальтернативно основные, но важные футболисты в весенней части сезона. Кого-то Альба решил поберечь (в конце концов, в среду у «Ростова» важная кубковая встреча с тем же «Локомотивом» в Москве), у кого-то — повреждения, однако сути это не меняет. «Локомотив» выглядел куда убедительнее, если ориентироваться на список основы. Но всё это развеялось после стартового свистка.
Хозяева забрали контроль над мячом и происходящим на поле и без раскачки стали угрожать воротам соперника. На первых минутах не всегда везло: опасность была рядом, однако не трансформировалась в классные удары или передачи. То не хватало мастерства, то иногда — удачи. На 22-й минуте мяч наконец-то дошёл до Комличенко после прострела, но из выгодной позиции нападающий умудрился слишком коряво по нему попасть. Это уже был апофеоз всех попыток. Несмотря на преимущество, в последней трети не удавалось создать себе шанс.
Однако в этом им помог «Локомотив». Видимо, устал от давления. Митрюшкин неудачно разыграл мяч от ворот, Годяева опередил Щетинин, который вылетел один на один и легко пробил мимо вратаря.
Дальше «Ростов» врубил режим большого благодетеля. Просто стал упускать шанс за шансом. Сначала Комличенко вылетел один на один, уже обыграл Митрюшкина и бил в пустые, но каким-то чудом мяч нашёл руку вратаря. Потом Кучаев махнул мимо, находясь перед пустыми воротами. А на 40-й минуте Щетинин вместо дубля показал стадиону мастерство прыжков Митрюшкина. «Ростов» переиграл «Локо» по всем статистическим показателям в первом тайме, соперник смог нанести только два удара, и даже не в створ. Однако после перерыва всё пошло не по плану.
И виноваты в этом только дончане. Когда имеешь столько моментов, ты просто обязан увеличивать преимущество в счёте. Галактионов же сделал три замены в перерыве, выпустив Тикнизяна, Карпукаса и Сарвели, и игра «Локо» чуть ожила. По крайней мере перестала быть безнадёжной. На 61-й минуте гости сравняли счёт в первый раз: отличился как раз Тикнизян, но гол быстро отменили. В момент атаки Батраков находился в метровом офсайде.
Вскоре ещё один шанс увеличить преимущество упустил Щетинин, а потом наступило неизбежное: Одоевский нерасторопными движениями задел Сулейманова в своей штрафной. Карасёв пересмотрел эпизод и назначил пенальти. А его реализовал Батраков.
На последние 15 минут дончанам просто не хватило сил. Хотя несколько неплохих подходов у них было. Как и у «Локомотива» — тот же Тикнизян мог принести победу, однако в концовке пробил мимо. Ничья — скорее справедливый итог встречи, хотя что делали на поле гости в первом тайме — до сих пор загадка.
Джонатан Альба
Михаил Галактионов
Кирилл Щетинин
25′
Алексей Батраков
75′
71
Даниил Одоевский
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
67
Герман Игнатов
10
Кирилл Щетинин
58
Даниил Шанталий
60′
7
Роналдо
79′
27
Николай Комличенко
11
Алексей Сутормин
79′
91
Антон Шамонин
18
Константин Кучаев
83′
8
Алексей Миронов
19
Хорен Байрамян
80′
87
Андрей Лангович
1
Антон Митрюшкин
5
Жерзино Ньямси
45
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
27
Вадим Раков
59
Егор Погостнов
82′
77
Илья Самошников
46′
71
Наир Тикнизян
9
Сергей Пиняев
46′
93
Артем Карпукас
83
Алексей Батраков
88′
24
Максим Ненахов
10
Дмитрий Воробьев
63′
99
Тимур Сулейманов
90
Данила Годяев
46′
8
Владислав Сарвели
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
8
Фолы
16
4
Офсайды
0
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти