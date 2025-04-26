Ганчаренко назвал катастрофой используемую в РПЛ систему VAR

«Я не говорю, что решения принимаются только против нас. Иногда это бывает и в другую сторону. На мой взгляд, VAR сейчас больше вредит, потому что судьи перестали принимать решения. Раньше мы понимали, что судья на поле главный, и он свистит то, что видит. А сейчас всё это превратилось в шоу: куда отлетел мяч, на какой высоте, какое игровое расстояние. Есть множество нюансов, которые мы не до конца знаем. На мой взгляд, VAR сейчас не нужен», — заключил тренер «Нижнего Новгорода».