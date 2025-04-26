Ганчаренко назвал катастрофой используемую в РПЛ систему VAR

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Главный тренер «Нижнего Новгорода» Виктор Ганчаренко назвал катастрофой используемую в Российской премьер-лиге (РПЛ) систему видеопомощи арбитрам (VAR).
В субботу в 26-м туре чемпионата России «Нижний Новгород» обыграл на своем поле грозненский «Ахмат» со счетом 1:0. В концовке матча «Ахмат» получил право на пенальти, который отразил голкипер нижегородцев Никита Медведев. Однако после вмешательства VAR главный арбитр Павел Шадыханов попросил перебить 11-метровый, который «Ахмат» также не реализовал.
«В футболе могут быть разные ситуации, но сегодня по ощущениям будто серия пенальти была. Если абстрагироваться от эмоций, то происходящее у нас с VAR — это катастрофа. И, честно, не очень хочется, чтобы VAR участвовал в играх. Любой мяч, который залетает в штрафную площадь, — и может приниматься не правильное, а нужное решение. Мы можем миллион примеров показать, где в одной штрафной площади смотрится всё, а в другой — ничего. Плюс бесконечная волокита с просмотрами — это нервирует всех», — цитирует Ганчаренко сайт клуба.
«Я не говорю, что решения принимаются только против нас. Иногда это бывает и в другую сторону. На мой взгляд, VAR сейчас больше вредит, потому что судьи перестали принимать решения. Раньше мы понимали, что судья на поле главный, и он свистит то, что видит. А сейчас всё это превратилось в шоу: куда отлетел мяч, на какой высоте, какое игровое расстояние. Есть множество нюансов, которые мы не до конца знаем. На мой взгляд, VAR сейчас не нужен», — заключил тренер «Нижнего Новгорода».