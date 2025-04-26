ЦСКА обыграл «Спартак» в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Спартака», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Сауль Гуарирапа (44-я минута) и Кристиян Бистрович (89). У «красно-белых» мяч забил Эсекьель Барко (87, пенальти). На третьей компенсированной ко второму тайму минуте с поля был удален защитник «Спартака» Срджан Бабич.