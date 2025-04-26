ЦСКА обыграл «Спартак» в матче РПЛ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде обыграл столичный «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Спартака», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Сауль Гуарирапа (44-я минута) и Кристиян Бистрович (89). У «красно-белых» мяч забил Эсекьель Барко (87, пенальти). На третьей компенсированной ко второму тайму минуте с поля был удален защитник «Спартака» Срджан Бабич.
В составе ЦСКА свой первый матч в РПЛ провел 20-летний Джамалутдин Абдулкадыров, он вышел на поле в стартовом составе.
ЦСКА (51 очко) продлил серию без поражений в чемпионате России до десяти матчей и обошел «Спартак» (50), выйдя на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
В следующем матче чемпионата России ЦСКА 4 мая на выезде сыграет против грозненского «Ахмата», «Спартак» в этот же день в гостях встретится с воронежским «Факелом».
Деян Станкович
Марко Николич
Эсекиэль Барко
87′
Сауль Гуарирапа
44′
Кристиян Бистрович
(Рифат Жемалетдинов)
89′
98
Александр Максименко
89′
4
Алексис Дуарте
62′
6
Срджан Бабич
41′
90+3′
5
Эсекиэль Барко
89′
35
Кристофер Мартинс
4′
8
Маркиньос
18
Наиль Умяров
80′
22
Михаил Игнатов
25
Данил Пруцев
64′
2
Олег Рябчук
97
Даниил Денисов
46′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
46′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
65′
19
Хесус Мануэль Медина
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
22
Милан Гайич
60′
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+5′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
51
Джамалутдин Абдулкадыров
15
Миралем Пьянич
51′
89′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
16′
72′
17
Кирилл Глебов
89′
9
Сауль Гуарирапа
80′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
72′
25
Кристиян Бистрович
6
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
13
Фолы
12
1
Офсайды
2
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти