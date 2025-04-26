Бешеная развязка в матче «Спартака» и ЦСКА! Красно-белым можно забыть про чемпионство

Неожиданные перестановки
Уже второй подряд РПЛ дарит нам закрученную чемпионскую интригу. Снова мы после каждого тура считаем очки у лидеров и прикидываем шансы на золото. Второй год с лупой разглядываем календарь и спорим о том, кто больше достоин завершить чемпионат на первом месте. В этом контексте дерби между «Спартаком» и ЦСКА обретало особый шарм. Правда, одна из команд, а может и обе разом в случае ничьей, с серьезными амбициями рисковали попрощаться. «Краснодар» днем ранее улетел в отрыв, так что права на ошибку у его конкурентов даже после потери очков «Зенитом» не осталось.
Но субботним вечером 26 апреля хоть на секунду хотелось забыть про цифры, очки и расклады. Главное дерби Москвы — это вещь в себе, самоценная и уникальная, которая сжимает все внимание в своих объятьях вне зависимости от контекста.
«Спартак» на весеннем отрезке сбавил ход, но продолжает оставаться одной из самых ярких команд чемпионата. Состав у красно-белых и правда отличный — Станкович может себе позволить даже оставить в запасе Ливая Гарсию, самого дорогого футболиста в истории клуба, который никак не может набрать первый результативный балл в России. Также вне состава остался другой новичок Пабло Солари, но по другой причине — перебор карточек. Зато восстановились Дуарте и Максименко, отбыл дисквалификацию Денисов, потому на поле вышел в целом самый боевой состав. Немного удивил Станкович разве что выбором на левом фланге обороны, где вышел не Рябчук и даже не Мангаш, а вингер Маркиньос. Вероятно, Деян рассчитывал таким образом получить лишнего острого игрока в атаке, учитывая, что команда по умолчанию играет через контроль.
У ЦСКА с качеством кадров посложнее. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в основе Марко Николич выпустил 20-летнего Джамалутдина Абдулкадырова, дебютанта без единой минуты во взрослом футболе. Да еще и куда — в центр обороны! Это продолжение экспериментов по затыканию дыр после очередной травмы Дивеева. Зато недавно восстановился после повреждения Пьянич, которого тренер тут же отрядил в стартовый состав, без Миралема армейский ромб представить этой весной невозможно. Хотя в любом случае ЦСКА берет свое за счет умения выжимать результат даже в матчах, в которых мало что получается, потому футболисты здесь — лишь проводники тренерских идей.
«Спартак» вел игру, а ЦСКА повел в счете
На фоне предматчевых раскладов логично было ожидать противостояние абсолютно равных по силе соперников. И так оно и вышло, но с нюансом. Если кто-то из болельщиков приехал в Тушино за искрометным футболом, то в первом тайме их ждало разочарование. Команды на двоих набрали 13 нарушений правил и схватили три желтые карточки (Мартинс, Бабич и Файзуллаев). Это — отражение того, что происходило на поле до перерыва. Обилие борьбы, зацепок и полное отсутствие полноценных голевых моментов.
«Спартак», как и ожидалось, много владел мячом, в то время как ЦСКА редко переходил центральную линию. Только вот дивидендов красно-белым это не принесло. Пару раз бил Угальде, но Акинфеева эти попытки вообще не потревожили. Симптоматично, что почти все попытки спартаковцев доставить мяч в штрафную сводились к банальным навесам. На что был расчет, учитывая габариты армейских защитников и невысокий рост Манфреда, совершенно непонятно.
Что касается ЦСКА, то его можно было похвалить за внимательную игру в обороне, но вот атака… Игра на контрвыпадах — логичный план против нынешнего «Спартака», только вот для этого нужны качественные решения на скорости. И с этим у красно-синих были большие проблемы — Гуарирапа и Койта не лучшим образом работают с мячом, у них другие сильные стороны. По идее этим должны были заниматься Файзуллаев и Обляков, но оба располагались очень низко, большую часть времени сосредотачиваясь на отборе и перекрытии коридоров для паса.
Счет 0:0 по итогам первого тайма был бы более чем справедливым, но в футболе есть такая вещь, как стандарты. На 43-й минуте ЦСКА заработал первый свой угловой, после которого Гуарирапа нанес первый удар в створ. И этого оказалось достаточно, чтобы открыть счет. Сауль здорово сориентировался после отскока мяча от Мартинса и отправил мяч в сетку — «Спартаку» в этом моменте явно не хватило концентрации.
Пенальти, ВАР, сумасшедшая концовка
Не нужно было быть футбольным экспертом, чтобы понять: во втором тайме «Спартак» полетит в атаку еще более оголтело. Да и Станкович в стороне не остался, провернув в перерыве сразу двойную замену — Зобнин и Гарсия вместо Денисова и Угальде.
Вскоре после возобновления встречи спартаковцы дважды претендовали на пенальти. Первый эпизод с падением Бонгонда остался без внимания, а вот второй, после стыка Облякова и Маркиньоса, судья Левников пошел проверять к монитору после подсказки ВАР. Однако свое решение не изменил, хотя эпизод получился очень спорным — что говорится, на тоненького.
После этого игра стала раскрываться — пошли удары, моменты. Спартаковцы начали нагнетать через правый фланг, где однажды Гарсия продавил Абдулкадырова и вошел в штрафную, но с его ударом справился Акинфеев, а добивание Медины в монструозном подкате заблокировал Роша. Проблема в том, что для Ливая тот момент стал чуть ли не единственным в матче со знаком плюс. В целом же взаимопонимания между красно-белыми в атаке явно не хватало — старался за счет индивидуальных действий что-то придумать вернувшийся на родную позицию Маркиньос, только этого было мало — слишком монолитно смотрелась оборона гостей.
Удивительно, но, ведя в счете, ЦСКА не уступал красно-белым по числу моментов. Максименко пришлось тащить после прохода и удара Облякова, Кисляк чуть не попал в отставленную Умяровым в штрафной руку, после углового бил Абдулкадыров, чуть не попал в ближний угол Бистрович. Но главное — армейцы играли при комфортных условиях. Их защита уже давно стала синонимом слова «стена», активно работала и освеженная Николичем средняя линия (вышли Глебов и Бистрович). Но в стене все же было слабое место — неопытный Абдулкадыров. В концовке Джамалутдин неуклюже сыграл рукой в попытке вынести мяч головой и привез пенальти — Барко на паузе развел Акинфеева и мяч по разным углам — 1:1.
Кому-то могло показаться, что пропущенный мяч остудит ЦСКА, а «Спартак» понесется забивать второй. Но не тут-то было — уже спустя минуту гости забили снова! Мусаев выцарапал мяч у Зобнина, Жемалетдинов нашел в штрафной Бистровича и тот как заправский форвард исполнил момент. Отдельно отметим замены Николича — победный гол организовали футболисты, вышедшие со скамейки запасных. Особенно эффектно вышло у Жемалетдинова — Рифат появился на поле сразу после гола Барко и уже через пару десятков секунд записал на свой счет результативную передачу.
Конечно, «Спартак» в добавленные семь минут устроил навал. Но создал разве что момент для удара Мартинса, который заблокировал защитник. А еще Бабич попробовал исполнить Диего Марадону и был удален за игру рукой. ЦСКА же мог забивать третий, помешал офсайд.
Победа позволила ЦСКА обойти «Спартак» и вскарабкаться на третью строчку. О претензиях на чемпионство пока говорить рано, до «Краснодара» солидные семь очков. А вот красно-белые этот вечер точно постараются поскорее забыть. Похоже, это грустный финал сезона, который так многообещающе для них начинался.
Деян Станкович
Марко Николич
Эсекиэль Барко
87′
Сауль Гуарирапа
44′
Кристиян Бистрович
(Рифат Жемалетдинов)
89′
98
Александр Максименко
89′
4
Алексис Дуарте
62′
6
Срджан Бабич
41′
90+3′
5
Эсекиэль Барко
89′
35
Кристофер Мартинс
4′
8
Маркиньос
18
Наиль Умяров
80′
22
Михаил Игнатов
25
Данил Пруцев
64′
2
Олег Рябчук
97
Даниил Денисов
46′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
46′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
65′
19
Хесус Мануэль Медина
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
22
Милан Гайич
60′
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+5′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
51
Джамалутдин Абдулкадыров
15
Миралем Пьянич
51′
89′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
16′
72′
17
Кирилл Глебов
89′
9
Сауль Гуарирапа
80′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
72′
25
Кристиян Бистрович
6
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
13
Фолы
12
1
Офсайды
2
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти