Бешеная развязка в матче «Спартака» и ЦСКА! Красно-белым можно забыть про чемпионство

У ЦСКА с качеством кадров посложнее. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в основе Марко Николич выпустил 20-летнего Джамалутдина Абдулкадырова, дебютанта без единой минуты во взрослом футболе. Да еще и куда — в центр обороны! Это продолжение экспериментов по затыканию дыр после очередной травмы Дивеева. Зато недавно восстановился после повреждения Пьянич, которого тренер тут же отрядил в стартовый состав, без Миралема армейский ромб представить этой весной невозможно. Хотя в любом случае ЦСКА берет свое за счет умения выжимать результат даже в матчах, в которых мало что получается, потому футболисты здесь — лишь проводники тренерских идей.