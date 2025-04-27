Радимов отреагировал на победу ЦСКА в дерби со «Спартаком»

«ЦСКА одержал заслуженную победу. Они знали, как играть, с самого начала. Не дали использовать “Спартаку” свои козыри, ждали своего момента. И выглядели очень дисциплинированно. Сам матч мне понравился. Плюс антураж, болельщики — всё было на высшем уровне», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
По итогам 26 встреч ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Спартак» находится на четвёртом месте, записав в свой актив 50 очков.
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
26.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 39018 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Марко Николич
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
87′
ЦСКА
Сауль Гуарирапа
44′
Кристиян Бистрович
(Рифат Жемалетдинов)
89′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
89′
4
Алексис Дуарте
61′
6
Срджан Бабич
41′
90+3′
5
Эсекиэль Барко
88′
35
Кристофер Мартинс
4′
8
Маркиньос
18
Наиль Умяров
80′
22
Михаил Игнатов
25
Данил Пруцев
64′
2
Олег Рябчук
97
Даниил Денисов
46′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
46′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
65′
19
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
22
Милан Гайич
60′
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+5′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
51
Джамалутдин Абдулкадыров
15
Миралем Пьянич
51′
89′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
16′
72′
17
Кирилл Глебов
88′
9
Сауль Гуарирапа
80′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
72′
25
Кристиян Бистрович
Статистика
6
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
13
Фолы
12
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти