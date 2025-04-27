Радимов отреагировал на победу ЦСКА в дерби со «Спартаком»

«ЦСКА одержал заслуженную победу. Они знали, как играть, с самого начала. Не дали использовать “Спартаку” свои козыри, ждали своего момента. И выглядели очень дисциплинированно. Сам матч мне понравился. Плюс антураж, болельщики — всё было на высшем уровне», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».