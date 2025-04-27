15 футболистов «Крыльев» рискуют остаться без работы через пару месяцев. Как так?

«Крылья Советов» — настоящий клуб парадоксов. В качестве подтверждения можно было бы вспомнить происходящее с клубом осенью, но мы этого делать не будем — те скандалы все помнят, и негатива было слишком много. Давайте лучше посмотрим, что творится с командой весной.
Для Самары возобновление сезона стало мрачным событием: да, сначала неплохой матч в Краснодаре, завершившийся вничью. Но потом — поражение в важной встрече с «Акроном» и тотальный провал в игре с Махачкалой. Четыре пропущенных и 0 забитых — показалось, что это финал доброй истории под руководством Игоря Осинькина.
И пока в медиа вновь обсуждались возможные сменщики тренера, в паблик вышел теневой герой футбольного проекта — губернатор области Вячеслав Федорищев. Видимо, он верит в силу личного общения. Наверное, как и всегда, собрал ключевых лиц в своём кабинете, расспросил, как будут решать проблемы. Услышал дежурное про собрания и встречи внутри, остался доволен — и отпустил работать.
Результат такого общения — удивительный: разгром «Локомотива, победа в гостях над “Химками”, плюс две ничьих — с крепким “Рубином” и сильным ЦСКА (в Москве). А самое важное: “Крылья” действительно заиграли в футбол — есть мотивация, драйв и желание выкладываться на максимум. Это можно объяснить не только коммуникационными навыками государственного куратора или психологическими рычагами главного тренера, но и другим простым фактом — у 15 игроков “Крыльев” совершенно непонятное будущее. Их контракты с клубом действуют до лета, а дальше… Конкретных обсуждений не было.
Хотя ситуация странная: такой формат сотрудничества больше напоминает историю клуба-однодневки. Например, «Тосно», который зашёл в РПЛ, подписал со всеми краткосрочные контракты, никому не заплатил — и остался ни с чем. При менеджменте, который смотрит на перспективу, продление контрактов обсуждают хотя бы за полтора года до конца. И в случае опасности футболиста просто продают. Понятно, что сложно предъявлять претензии именно нынешнему руководству, с учётом того, что оно работает всего пару месяцев. Но история печальная.
Хотя слова Руслана Пименова для «Известий» выглядят странно. Если брать во внимание контекст, он словно произносит их с очень злобной улыбкой. Хотя представить такое сложновато.
«Всех, всех сохраним! Будем стараться (улыбается). На максимальное количество лет, чтобы больше никуда не убежали (смеётся). Ну, а если серьёзно, то разговоры с ними ведём о сохранении их в клубе на будущее. Но сейчас во главе всего стоит результат. Нам очень важно достойно завершить оставшуюся часть сезона, а уже дальше перейдём на более предметные переговоры по новым контрактам с теми, у кого они истекают. С кем-то у нас есть мысли продолжить сотрудничество, с кем-то мы, наверное, не сошлись».
Теперь — к списку: Роман Ежов, Глен Бейл, Иван Ломаев, Амар Рахманович, Максим Витюгов, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Цыпченко, Сергей Песьяков, Богдан Овсянников, Дмитрий Якуба, Евгений Фролов — это футболисты, которые находятся на контракте с «Крыльями», однако уже могут вести переговоры с другими командами. А через пару месяцев эти парни станут свободными агентами. Удивительно, что здесь, например, есть четыре вратаря — видимо, клуб заменит их полевыми. Или из академии. Плюс есть очевидные лидеры нынешней команды. Возможно, обсуждение идёт хотя бы с ними.
И есть второй список — Антон Зиньковский, Лука Гагнидзе, Игорь Дмитриев, Ульви Бабаев. Все эти футболисты находятся в аренде в самарском клубе. Тоже до лета. Соответственно, варианта два — либо выкупать, либо отпускать. В «Крыльях» отыскали третий. Честно признаются: денег на выкуп нет и не предвидятся, а вот продлить аренду попытаются.
Но давайте честно: ситуация плохая. Если не сказать — катастрофическая. Ведь в теории может случиться, что никто не захочет продлевать свои контракты, с учётом того, что на большинство будет спрос. И что тогда делать клубу? Собирать игроков по арендам у других? Такая практика может закончиться скверно. Понятно, что у руководства и без того много проблем — нужно экстренно решать вопрос с лицензированием и финансовыми гарантиями на следующий сезон. А там пока большие сложности. Однако если всё сложится удачно, то кем тогда играть в РПЛ? А при самом негативном стечении обстоятельств эти игроки клубу могут не понадобиться в принципе. Если что — отыщут необходимых в Первой лиге.