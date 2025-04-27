15 футболистов «Крыльев» рискуют остаться без работы через пару месяцев. Как так?

Но давайте честно: ситуация плохая. Если не сказать — катастрофическая. Ведь в теории может случиться, что никто не захочет продлевать свои контракты, с учётом того, что на большинство будет спрос. И что тогда делать клубу? Собирать игроков по арендам у других? Такая практика может закончиться скверно. Понятно, что у руководства и без того много проблем — нужно экстренно решать вопрос с лицензированием и финансовыми гарантиями на следующий сезон. А там пока большие сложности. Однако если всё сложится удачно, то кем тогда играть в РПЛ? А при самом негативном стечении обстоятельств эти игроки клубу могут не понадобиться в принципе. Если что — отыщут необходимых в Первой лиге.