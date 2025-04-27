Николич объяснил, почему выпустил 20-летнего Абдулкадырова в дерби со «Спартаком»

— Очень рады за Джамала Абдулкадырова, который в этом матче дебютировал за основную команду нашего клуба. Молодым футболистам надо доверять, их надо поддерживать. Очень рад, что он так успешно дебютировал, доволен его игрой сегодня. И он был не один, на поле были и другие молодые ребята — Кисляк, Глебов, к которым уже все привыкли.