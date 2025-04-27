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Николич объяснил, почему выпустил 20-летнего Абдулкадырова в дерби со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич поделился мнением об игре юного защитника армейцев Джамалутдина Абдулкадырова в дерби со «Спартаком» (2:1) в 26-м туре российской Премьер-Лиги.

Источник: Sport24

Вчера, 26 апреля, 20-летний Абдулкадыров дебютировал в основном составе ЦСКА.

— Очень рады за Джамала Абдулкадырова, который в этом матче дебютировал за основную команду нашего клуба. Молодым футболистам надо доверять, их надо поддерживать. Очень рад, что он так успешно дебютировал, доволен его игрой сегодня. И он был не один, на поле были и другие молодые ребята — Кисляк, Глебов, к которым уже все привыкли.

— Почему сегодня вместо Дивеева вышел именно Абдулкадыров, а не Лукин?

— Я говорил, что время этого парня обязательно придет, и оно пришло. Он прекрасно отработал с нами зимние сборы. Конечно, на его позиции большая конкуренция — Роша, Дивеев, Лукин. Мы просто ждали игры, в которой его качества — скорость, борьба вверху, спокойствие с мячом — будут нужны, — заявил Николич на пресс-конференции.

После этого матча ЦСКА поднялся на 3-е место в таблице РПЛ, имея 51 очко в активе.