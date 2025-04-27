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Александр Мостовой: наконец-то «Краснодар» приближается к своему первому чемпионству

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о возможном чемпионстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге после 26-го тура.

Источник: Чемпионат.com

«Этот тур — определяющий в плане борьбы за чемпионство и медали. Тот же “Краснодар” шёл к ничьей, но чудом вырвал победу, а “Зенит” потерял очки в матче с “Динамо”. На 50 процентов можно сказать, что “быки” станут чемпионами. За четыре тура до конца четыре очка отрыва — это комфортно. Наконец-то “Краснодар” приближается к своему первому чемпионству за всю историю», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». После 26 матчей команда заработала 58 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 54 очка. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (51). «Спартак» идёт четвёртым (50).