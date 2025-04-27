Александр Мостовой: наконец-то «Краснодар» приближается к своему первому чемпионству

«Этот тур — определяющий в плане борьбы за чемпионство и медали. Тот же “Краснодар” шёл к ничьей, но чудом вырвал победу, а “Зенит” потерял очки в матче с “Динамо”. На 50 процентов можно сказать, что “быки” станут чемпионами. За четыре тура до конца четыре очка отрыва — это комфортно. Наконец-то “Краснодар” приближается к своему первому чемпионству за всю историю», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.