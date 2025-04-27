ЦСКА готов предоставить Акинфееву возможность провести 1000 матчей в карьере

«ЦСКА предоставит такую возможность, если Игорь сам изъявит желание продолжать стоять в воротах. Я абсолютно убеждён, что он для себя самый большой критик. Как только он почувствует, что время уже пришло, то не будет всеми правдами и неправдами держаться за эту победу.



Мне кажется, что для него 1000 матчей — возможно, ещё не так давно никто не верил, что Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки, но он это сделал», — приводит слова Бабаева ТАСС.